Anderten wehrt sich lange tapfer gegen Wunstorf

Der SV Sportfreunde Anderten 1922 ist in der zweiten Runde des Bezirkspokals deutlich gescheitert. Gegen den klassenhöheren 1. FC Wunstorf unterlag die Mannschaft von Trainer Tobias Faust mit 2:9. Dennoch zog Faust nach Spielende ein insgesamt positives Fazit. „Die erste Halbzeit war top, wirklich, von der Einstellung her der Spieler. Sie haben alles umgesetzt“, sagte er.

Anderten erwischte einen guten Start und ging durch konsequentes Umschalten sogar in Führung. „Natürlich hat uns Wunstorf hinten reingedrängt, aber wir haben sie gut ausgekontert und sind auch in Führung gegangen“, so Faust. Danach drehte der Favorit die Partie auf 2:1. „Okay, die drückten auch aufs Tempo. Aber wir sind wieder zurückgekommen, haben uns zurückgekämpft und den Ausgleich gemacht.“

Eine Schlüsselszene sah Faust kurz vor der Pause: „Dann haben wir noch einen Elfmeter nicht bekommen. Es war auch eine Notbremse. Das war ein ganz klarer, die Meinung habe ich nicht alleine. Schade, dass wir da nicht noch mehr nachlegen konnten.“

Qualität des Favoriten setzt sich durch

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich dann die Überlegenheit des Landesligisten. „In der zweiten Halbzeit spielte uns Wunstorf dann von links nach rechts“, erklärte Faust. „Völlig verdient haben sie dann auch gewonnen und die Tore gemacht. Das ist die Qualität von Wunstorf, die Glückwünsche gehen dahin zur nächsten Runde.“

Er hob die Spielweise des Gegners ausdrücklich hervor: „Das ist eine sehr gute Mannschaft in der Landesliga, das hat man gemerkt. Sie lassen gut den Ball laufen, spielen gut in die Räume.“

Blick nach vorn

Trotz des klaren Ergebnisses sah Faust genug Positives. „Am Ende schauen wir auf uns, nehmen die erste Halbzeit mit, denn darauf lässt sich definitiv aufbauen, jetzt auch für die nächsten Spiele gegen Stelingen“, sagte er. Besonders wichtig sei ihm, dass die Stimmung in der Mannschaft intakt geblieben sei: „Es ist keine negative Stimmung oder sonst irgendwas aufgekommen. Die Jungs haben sich gepusht, haben sich belohnt mit den Toren.“

Die deutliche Niederlage sei deshalb kein Grund zur Sorge. „Am Ende sind wir leider raus, das ist nun mal so ein Pokal. Aber das ist kein Beinbruch. Wir stehen wieder auf, und Sonntag geht es weiter.“