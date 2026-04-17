Anderten vor wichtigem Auswärtsspiel

– Foto: Philipp Reichelt

Nach dem Sieg gegen Altwarmbüchen wartet auf Anderten ein Gegner mit Moral – und ein Spiel mit Bedeutung für die Tabelle.

Für Andertens Trainer Tobias Faust ist die Ausgangslage eindeutig: „Aus unserer Sicht ein ganz wichtiges Spiel.“ Der jüngste Sieg habe dabei geholfen, Selbstvertrauen zu sammeln: „Der Dreier gegen Altwarmbüchen war wichtig, gerade weil wir auch Rückschläge im Spiel hinnehmen mussten, aber gut zurückgekommen sind, das Spiel gedreht und die drei Punkte in Anderten behalten haben.“

Am 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 sind die Sportfreunde Anderten beim TuS Davenstedt gefordert. Während Anderten zuletzt einen 4:2-Erfolg gegen TuS Altwarmbüchen feierte, zeigte auch Davenstedt Comeback-Qualitäten und erkämpfte sich beim 2:2 gegen TuS Altwarmbüchen noch einen Punkt. In der Tabelle liegt Anderten mit 27 Punkten auf Rang elf, Davenstedt folgt mit 22 Punkten auf Platz 13 und hat ein Spiel weniger absolviert.

Gleichzeitig warnt Faust vor dem kommenden Gegner: „Aber das Gleiche gilt auch für Davenstedt. Die haben zurückgelegen und am Ende noch ein Unentschieden geholt. Das zeigt, dass die Mannschaft intakt ist und Moral hat.“

Die Bedeutung der Partie ergibt sich auch aus der Tabellensituation: „Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel ist, wenn man auf die Tabelle schaut. Davenstedt kann uns einholen und hat ein Spiel weniger.“ Entsprechend vorbereitet sieht der Trainer sein Team: „Wir haben eine gute Trainingswoche hingelegt und wissen, wie wichtig dieses Spiel ist.“

Faust erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Es ist eine gute Mannschaft, die nach vorne spielen kann. Darauf sind wir vorbereitet.“ Gleichzeitig ist die Zielsetzung klar formuliert: „Am Ende wollen wir Punkte mit nach Anderten nehmen, im besten Fall natürlich drei.“

Mit Blick auf den Abstiegskampf betont Faust die Dringlichkeit: „Denn um den Abstand nach unten zu vergrößern, hilft nur ein Sieg. Wenn man die Ergebnisse des letzten Spieltags sieht, merkt man, dass die Mannschaften unten punkten.“

Entsprechend geht Anderten mit klarer Marschroute in die Partie: „Wir wollen am Sonntag den Dreier holen und gehen entsprechend in das Spiel.“