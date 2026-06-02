Anderten verschafft sich Luft im Abstiegskampf

– Foto: Philipp Reichelt

Dabei begann die Partie aus Anderter Sicht alles andere als optimal. „In den Anfangsminuten hatte Garbsen eine sehr, sehr gute Chance. Da können oder müssen sie sogar mit 1:0 in Führung gehen. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt“, berichtete Faust.

Die Sportfreunde Anderten haben am 33. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 einen überzeugenden 6:0-Heimsieg gegen den TuS Garbsen gefeiert. Mit dem Erfolg verbesserte die Mannschaft von Trainer Tobias Faust ihr Punktekonto auf 37 Zähler und verschaffte sich im Kampf um den Klassenerhalt eine gute Ausgangsposition vor dem Saisonfinale.

Bereits vor der Pause sorgten Niclas Andräe (15., 41.), Niclas-Sebastian Spilner (23.) und Niklas Goldschmidt (27.) für eine komfortable 4:0-Führung. „Wir gehen dann mit einer klaren und auch verdienten 4:0-Führung in die Halbzeitpause“, so Faust.

Anschließend übernahmen die Gastgeber jedoch zunehmend die Kontrolle. „Danach sind wir aber immer besser ins Spiel gekommen, haben Garbsen vorne unter Druck gesetzt und uns gute Abschlussmöglichkeiten erarbeitet, die wir diesmal einfach genutzt haben.“ Ein wesentlicher Unterschied zu den Vorwochen sei die Chancenverwertung gewesen: „In den vergangenen Spielen war es ja oft so, dass wir damit gehadert haben, klare Chancen nicht in Tore umzumünzen. Diesmal hat das geklappt.“

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Anderten die spielbestimmende Mannschaft. Goldschmidt erhöhte in der 53. Minute auf 5:0, ehe Andräe mit seinem dritten Treffer des Tages in der 82. Minute den Schlusspunkt setzte. „In der zweiten Halbzeit haben wir daran angeknüpft, weiter gut nach vorne gespielt und noch zwei weitere Tore erzielt. Am Ende steht ein 6:0-Sieg“, sagte Faust.

Für den Trainer stand dabei weniger die Höhe des Erfolgs als die Bedeutung der drei Punkte im Vordergrund. „Wie hoch das Ergebnis am Ende ausgefallen ist, spielt für mich gar nicht die entscheidende Rolle. Wichtig war, dass wir die drei Punkte geholt haben, weil wir sie unbedingt gebraucht haben, um uns eine gute Ausgangslage für das letzte Spiel zu verschaffen.“

Auf der Gegenseite fand Daniel Thomaschewski, Trainer des TuS Garbsen, deutliche Worte. „Wir haben gestern 6:0 in Anderten verloren, gegen eine Mannschaft, die noch gegen den Abstieg spielt. Gestern hat man tatsächlich nicht gesehen, welche Mannschaft gegen den Abstieg spielt. Man hätte auch meinen können, wir wären es.“ Vor allem mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit zeigte er sich unzufrieden: „Wir haben in der ersten Halbzeit dann hochverdient 4:0 zurückgelegen. Wir konnten vielleicht mal ein, zwei Nadelstiche setzen. Aber ansonsten war das eine desaströse Leistung in der ersten Halbzeit.“

Besonders ärgerte Thomaschewski dabei die Signalwirkung für andere Mannschaften im Abstiegskampf. „Tut mir halt immer leid für die anderen Mannschaften, die vielleicht ein bisschen auf Schützenhilfe gehofft haben. Dass man dann so eine Leistung abliefert, ist unerklärlich.“ Auch nach der Pause wurde es aus Sicht der Gäste nur unwesentlich besser. „Die zweite Halbzeit wurde etwas besser, aber wahrscheinlich auch, weil Anderten ein bisschen weniger gemacht hat“, sagte Thomaschewski. Am deutlichen Ergebnis hatte er letztlich keine Zweifel: „Das 6:0 geht auch absolut in Ordnung. Das war wirklich katastrophal.“

Mit Blick auf den letzten Spieltag kündigte der Garbsener Trainer eine Reaktion an. „Da gilt es jetzt, Sonntag gegen die SG 74 definitiv ein anderes Gesicht zu zeigen. Auch dort gibt es einen Meisterschaftskampf mit drei Mannschaften. Und da möchte ich nicht die Mannschaft sein, die mit so einer Leistung den Meisterschaftskampf beeinflusst.“ Entsprechend deutlich formulierte Thomaschewski seine Erwartung an die eigene Mannschaft: „Also werden wir Sonntag definitiv ein anderes Gesicht zeigen – und müssen das vor allem auch.“

Durch den Sieg verschaffte sich Anderten eine gute Ausgangslage für den letzten Spieltag. Die Entscheidung über den Klassenerhalt fällt nun im direkten Duell mit der SG Blaues Wunder Hannover. Ein Punkt reicht den Sportfreunden zum sicheren Ligaverbleib, bei einer Niederlage würde Blaues Wunder aufgrund des besseren Torverhältnisses vorbeiziehen.

„Jetzt geht der Fokus auf das Spiel gegen Blaues Wunder. Darauf werden wir uns vorbereiten und wir freuen uns auf diese Aufgabe“, erklärte Faust.

Sportfreunde Anderten – TuS Garbsen 6:0

Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs (67. Domenic Bennet Hussel), Mack Henriksson (77. Jan Kloßek), Niclas Andräe, Joe Ong, Niclas-Sebastian Spilner (56. Francesco Grundmann), Julian Weigold (46. Niklas Barfigo), Niklas Goldschmidt (56. Robert Fech), Leon Beulke, Jonas Frederic Hasenclever, Tom Voß - Trainer: Tobias Faust

TuS Garbsen: Jannik-Yves Döring, Mehmet Akcay, Bennet Busse, Yunus Emre Kelleci (46. Steven Kolloch), Emmanuel Opoku Boamah, Holger Agyeman, Jan Rohde, Fjon Böttcher, Manuel-Jose Varela, Muhammed Akin Yalcinkaya, Marcel Rack - Trainer: Daniel Thomaschewski

Schiedsrichter: Alexander Nzonene

Tore: 1:0 Niclas Andräe (15.), 2:0 Niclas-Sebastian Spilner (23.), 3:0 Niklas Goldschmidt (27.), 4:0 Niclas Andräe (41.), 5:0 Niklas Goldschmidt (53.), 6:0 Niclas Andräe (82.)