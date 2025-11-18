Anderten verliert knapp – Chancenverwertung kostet möglichen Punkt

Die Sportfreunde Anderten haben den Tabellenzweiten SG 74 Hannover am Sonntag gefordert, aber letztlich knapp mit 2:3 verloren. Trotz der Niederlage zeigte sich Trainer Tobias Faust stolz auf die Einstellung seiner Mannschaft, sah den Hauptgrund für das Ergebnis jedoch in der mangelnden Effizienz vor dem Tor.

Faust benannte klar, woran es an diesem Tag haperte: „Wenn man uns etwas vorwerfen kann an dem gesamten Spiel, dann muss man sagen: Das ist die Chancenverwertung an diesem Spieltag.“

„Wir starten nicht gut in das Spiel, geraten früh in Rückstand, kommen dann aber immer besser ins Spiel hinein“, fasste Faust den Auftakt zusammen. Seine Mannschaft habe sich „sehr gute Torchancen erarbeitet“, diese aber „leider nicht genutzt“. Zur Pause stand es dennoch 1:1 – ein Zwischenstand, der Anderten im Spiel hielt.

Der zweite Durchgang entwickelte sich ähnlich. „In der zweiten Halbzeit ein Spiegelbild der ersten Halbzeit, geraten wieder früh in Rückstand, kommen dann immer wieder besser ins Spiel hinein, nutzen die Torchancen nicht.“ Beim Stand von 1:3 öffnete Anderten das Spiel, kam zwar noch einmal heran, musste sich aber geschlagen geben. „Am Ende steht die Niederlage da.“

Der Trainer zeigte sich jedoch fair und respektvoll gegenüber dem Gegner: „74 ist eine sehr gute Mannschaft. Am Ende des Tages stehen sie verdient dort oben, da nochmal die Glückwünsche an 74. Das haben sie sich erarbeitet, und da lügt die Tabelle nicht.“

Faust richtete den Blick schnell auf die kommenden Aufgaben. Der Rückrundenauftakt gegen die formstarke SpVgg Niedersachsen Döhren wartet bereits. „Es wird wieder eine harte Nuss. Das war auch unser erster Gegner am ersten Spieltag, da wurden wir wachgerüttelt, was es heißt, in der Bezirksliga angekommen zu sein.“

Den Einsatz seiner Mannschaft hob er ausdrücklich hervor: „Kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen – mit diesem Einsatz, mit diesem Willen in das Spiel reinzugehen, das Herz auf den Platz zu lassen.“

Zum Abschluss zeigte er sich optimistisch: „Wir schauen positiv auf das Spiel am Sonntag gegen Döhren.“