Anderten verliert klar in Döhren – Fokus auf Klassenerhalt

Nach der 0:4-Niederlage bei der SpVgg Niedersachsen Döhren fand Trainer Tobias Faust vom SV Sportfreunde Anderten 1922 klare Worte – und zugleich einen optimistischen Blick nach vorn. „Vorweg natürlich Glückwünsche nach Döhren. Die Mannschaft von Patrick Held hat das sehr gut gemacht. Das ist eine Top-Mannschaft in der Liga“, sagte Faust. Besonders die Offensivstärke des Gegners habe den Unterschied ausgemacht: „In den Belangen, was hinten rausspielen, beziehungsweise auch die Offensive, die Angriffskraft von denen angeht, die ist schon wirklich gut.“

Für den Aufsteiger war es eine verdiente Niederlage. „Das 4:0 passt auch zum Spielgeschehen hin. Jetzt heißt es für uns natürlich: Mund abputzen, weitermachen“, erklärte Faust. Nach der Euphorie durch den Aufstieg und den Pokalsieg sei die Mannschaft nun endgültig in der Bezirksliga angekommen. „Uns war vorher schon klar, dass es nur ein Ziel geben wird, und das ist der Klassenerhalt. Jetzt gilt es, das zu verbessern, was nicht so lief gegen Döhren, und dann blicken wir positiv in die Zukunft.“

Ein früher Rückschlag erschwerte die Aufgabe zusätzlich: „Natürlich hat uns die Verletzung von Robert Fech in den Anfangsminuten einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, was unser eigenes Spiel angeht.“ Dennoch wollte Faust das nicht als Ausrede gelten lassen: „Wir haben einen breiten Kader. Die Spieler, die wir gebracht haben, haben die Qualität, in der Bezirksliga mitzuhalten.“