Anderten unter Druck

– Foto: Philipp Reichelt

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 empfangen die Sportfreunde Anderten den TuS Altwarmbüchen. Anderten unterlag zuletzt TuS Kleefeld mit 1:2, während Altwarmbüchen mit einem 2:1-Erfolg gegen den FC Lehrte Selbstvertrauen tankte. In der Tabelle steht Anderten mit 24 Punkten auf Rang zwölf, Altwarmbüchen folgt mit 14 Punkten auf Platz 15.

Für Andertens Trainer Tobias Faust ist die Ausgangslage klar. „Die letzten Ergebnisse von uns waren nicht gut, das muss man ganz klar sagen. Die Spiele waren am Ende auch nicht so, dass wir Punkte verdient hätten“, erklärte er im Vorfeld der Partie. Entsprechend habe die Mannschaft intern reagiert: „Daraus müssen wir lernen, das haben wir intern klar angesprochen und müssen jetzt eine bessere Leistung zeigen.“