Anderten unter Druck

Nach zuletzt schwachen Ergebnissen steht Anderten im Heimspiel gegen TuS Altwarmbüchen unter Zugzwang.
Am 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 empfangen die Sportfreunde Anderten den TuS Altwarmbüchen. Anderten unterlag zuletzt TuS Kleefeld mit 1:2, während Altwarmbüchen mit einem 2:1-Erfolg gegen den FC Lehrte Selbstvertrauen tankte. In der Tabelle steht Anderten mit 24 Punkten auf Rang zwölf, Altwarmbüchen folgt mit 14 Punkten auf Platz 15.
Für Andertens Trainer Tobias Faust ist die Ausgangslage klar. „Die letzten Ergebnisse von uns waren nicht gut, das muss man ganz klar sagen. Die Spiele waren am Ende auch nicht so, dass wir Punkte verdient hätten“, erklärte er im Vorfeld der Partie. Entsprechend habe die Mannschaft intern reagiert: „Daraus müssen wir lernen, das haben wir intern klar angesprochen und müssen jetzt eine bessere Leistung zeigen.“
Was Faust konkret erwartet, formuliert er deutlich: „Eine bessere Leistung heißt auch, Tore zu schießen, die richtige Einstellung zu zeigen und alles auf den Platz zu bringen, was dazugehört.“
Die Bedeutung der Begegnung unterstreicht er ebenfalls: „Es ist ein sehr wichtiges Spiel gegen Altwarmbüchen. Wir brauchen wieder einen Dreier und die Marschroute ist klar: Wir spielen auf Sieg, um wieder Punkte einzufahren und uns aus dieser Negativserie zu lösen.“
Dabei setzt der Trainer auf die Qualität seiner Mannschaft: „Die Mannschaft hat das im Tank, das hat sie schon gezeigt.“ Entsprechend klar ist die Zielsetzung für das Heimspiel: „Wir werden alles daran setzen, am Wochenende den Dreier in Anderten zu behalten.“