Anderten trotzt Unterzahl und siegt klar

– Foto: Philipp Reichelt

Faust zeigte sich insbesondere mit der ersten Halbzeit zufrieden: „In der ersten Halbzeit haben wir alles das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und was wir auch schon in der zweiten Halbzeit gegen Engelbostel gezeigt haben.“ Seine Mannschaft habe sowohl offensiv als auch defensiv überzeugt: „Wir haben gut nach vorne gespielt und alles wegverteidigt, was von Döhren auf unser Tor kam.“ Der Lohn war die Führung durch Niklas Goldschmidt (21.).

Die Sportfreunde Anderten haben im Nachholspiel des 18. Spieltags der Bezirksliga Hannover Staffel 2 einen überraschend deutlichen 3:0-Erfolg gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Tobias Faust überzeugte dabei auch in Unterzahl und belohnte sich mit drei wichtigen Punkten.

Trotz eines Rückschlags blieb Anderten stabil. Nach einer berechtigten roten Karte in der 36. Minute agierte die Mannschaft in Unterzahl weiter mutig und erhöhte noch vor der Pause: Mack Henriksson traf zum 2:0 (35.).

Auch nach dem Seitenwechsel hielt Anderten an seiner Linie fest. „In der Halbzeitpause habe ich meinen Jungs gesagt, dass sie genauso weitermachen sollen, sich nicht hinten einigeln, sondern weiterhin mutig nach vorne spielen und konsequent verteidigen.“ Die Umsetzung folgte prompt: Henriksson legte in der 76. Minute seinen zweiten Treffer nach und stellte auf 3:0.

Trotz des klaren Ergebnisses blieb Faust realistisch: „Man muss aber auch sagen, dass Döhren in der zweiten Halbzeit bessere Chancen hatte. Wenn sie das Ergebnis noch einmal enger gestalten, dürfen wir uns nicht beschweren.“ Unter anderem habe der Gegner zweimal die Latte getroffen.

Am Ende überwog dennoch die Zufriedenheit: „Am Ende zählen aber die drei Punkte, egal wie sie zustande gekommen sind. Die waren für uns extrem wichtig.“ Zudem richtete Faust noch Worte an den Gegner: „Ich wünsche der Mannschaft von Patrick Heldt alles Gute für die weitere Saison.“

Mit dem Sieg verbessert sich Anderten auf 30 Punkte und Rang elf, während Döhren im oberen Tabellenbereich bleibt.

Sportfreunde Anderten – SpVgg Niedersachsen Döhren 3:0

Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs, Mack Henriksson, Joe Ong, Olrik Alves (46. Domenic Bennet Hussel), Max Kloss (29. Alexander Pascal Pydd), Niclas-Sebastian Spilner (72. Aaron Benedict Reckmann), Julian Weigold (83. Jan Kloßek), Niklas Goldschmidt (65. Robert Fech), Leon Beulke, Jonas Frederic Hasenclever - Trainer: Tobias Faust

SpVgg Niedersachsen Döhren: Leon-Giuseppe Gottschalck, Lasse Dettmer, Nico Schlehuber, Philip Wagner, Anthony Bleteh Doe, Tim Prietzel, Dodzi Julio Kotchi (57. Fathurrahmaan Suwandi), Christopher Wollny (57. Adrian-Benedict Stammer), Benedict Thomassek (72. Peer Stille), Marlon Lee Winter (46. Louis Bennett Liebold) - Trainer: Patrick Heldt

Schiedsrichter: Mazlum Kilinc

Tore: 1:0 Niklas Goldschmidt (21.), 2:0 Mack Henriksson (35.), 3:0 Mack Henriksson (76.)