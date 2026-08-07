Anderten startet als Außenseiter: Faust sieht Chancen in Engelbostel

– Foto: Philipp Reichelt

Nach einer langen Vorbereitung beginnt für die Sportfreunde Anderten am Sonntag die neue Saison in der Bezirksliga 2 Hannover. Zum Auftakt gastiert die Mannschaft von Trainer Tobias Faust beim MTV Engelbostel-Schulenburg, der nach Einschätzung des Andertener Coaches als Favorit in die Begegnung geht.

Die Rollen scheinen zunächst verteilt. „Wenn man auf die vergangene Saison und die direkten Duelle schaut, geht Engelbostel-Schulenburg sicherlich als Favorit in die Partie“, erklärt der Trainer. Dennoch reist Anderten mit Zuversicht an. „Trotzdem wollen wir dort etwas Zählbares mitnehmen. Darauf haben wir uns in den vergangenen Wochen intensiv vorbereitet, und wir sind überzeugt, dass das möglich ist.“

„Aus unserer Sicht sind wir natürlich froh, dass die Liga endlich startet. Nach einer langen und intensiven Vorbereitung freuen wir uns auf das erste Saisonspiel gegen Engelbostel-Schulenburg“, sagt Faust vor dem Saisonauftakt.

Testspielerfolg soll kein Maßstab sein

Für Anderten ist es nicht das erste Aufeinandertreffen mit Engelbostel-Schulenburg in diesem Sommer. Im Saubermann-Cup setzte sich die Mannschaft zwar durch, für Faust hat dieses Ergebnis jedoch nur begrenzte Aussagekraft.

„Die Vorbereitung verlief insgesamt gut. Wir haben bereits im Saubermann-Cup gegen Engelbostel-Schulenburg gespielt und gewonnen, wissen aber auch, dass ein Testspiel mit einem Punktspiel nicht zu vergleichen ist. Beide Mannschaften werden ihre Lehren daraus gezogen haben.“

Mit Blick auf den Gegner hebt der Trainer insbesondere dessen mannschaftliche Geschlossenheit hervor. „Uns erwartet ein kompakter Gegner mit viel Qualität, der besonders im Umschaltspiel gefährlich ist. Mit Louis Treumann haben sie einen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, aber insgesamt lebt die Mannschaft von ihrem starken Kollektiv.“

Die Marschroute für den Saisonstart ist deshalb klar formuliert. „Wir müssen an unser Leistungsmaximum kommen, um etwas mitzunehmen. Darauf liegt unser Fokus. Wir freuen uns auf den Saisonauftakt und wollen erfolgreich in die neue Spielzeit starten.“