Anderten rettet sich, Blaues Wunder muss in die Relegation

– Foto: Philipp Reichelt

Die Sportfreunde Anderten haben den direkten Klassenerhalt geschafft. Im entscheidenden Duell am letzten Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Tobias Faust mit 2:1 bei der SG Blaues Wunder Hannover durch. Für die Gastgeber geht die Saison dagegen in der Relegation weiter.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits in der Anfangsphase vergab Anderten eine Großchance, als ein Abschluss noch von der Linie gekratzt wurde. Auf der anderen Seite ließ auch Blaues Wunder eine hochkarätige Möglichkeit ungenutzt. Anschließend entwickelte sich eine ausgeglichene erste Halbzeit mit leichten Vorteilen im Ballbesitz für die Gastgeber.

Vor großer Kulisse und mit klaren Vorzeichen entwickelte sich das erwartete Endspiel um den direkten Verbleib in der Bezirksliga Hannover Staffel 2. Während den Sportfreunden Anderten bereits ein Unentschieden gereicht hätte, benötigte die SG Blaues Wunder Hannover zwingend einen Sieg, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt zu machen.

Den Führungstreffer erzielten jedoch die Gäste. Nach einem gut ausgespielten Angriff über Niklas Goldschmidt traf Niclas Andräe kurz vor der Pause zum 1:0 (45.). „Das war nicht unverdient“, sagte Trainer Tobias Faust später. Gleichzeitig lobte er die spielerische Qualität des Gegners: „Blaues Wunder war auch spielerisch gut in der ersten Halbzeit.“

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Blaues Wunder den Druck und kam durch Jonathan Gille zum verdienten Ausgleich (60.). In dieser Phase schien das Spiel zugunsten der Gastgeber zu kippen. Trainer Leon Erler sprach von einer starken Phase seiner Mannschaft: „Nach der Pause kommen wir direkt wieder gut raus, spielen eigentlich nur auf das Tor von Anderten und haben zwei, drei gute Möglichkeiten.“

Doch wie so häufig in dieser Saison fehlte Blaues Wunder nach Ansicht des Trainers die Konsequenz im letzten Drittel. „Da haben wir einfach zu viele schlechte Entscheidungen getroffen und waren in den entscheidenden Momenten qualitativ nicht gut genug“, sagte Erler. Mehrfach seien aussichtsreiche Situationen nicht sauber ausgespielt worden.

Während die Gastgeber auf den Führungstreffer drängten, blieb Anderten seiner Linie treu und lauerte auf Umschaltsituationen. Vier Minuten vor dem Ende wurden die Gäste dafür belohnt. Nach einem Ballgewinn traf der eingewechselte Robert Fech zum 2:1 (86.) und sicherte den Sportfreunden damit den direkten Klassenerhalt.

„Wir haben uns gesagt: Komm, wir brauchen noch ein Tor. Deshalb sind wir offensiv geblieben“, sagte Faust. Besonders freute ihn der Torschütze: „Robert Fech wechselt nach der Saison. Von daher war das ein schöner Abschluss für ihn.“

Erler sah den entscheidenden Treffer dagegen als Folge eines vermeidbaren Fehlers. „Kurz vor Schluss macht Anderten dann nach einem kapitalen Aufbaufehler unsererseits das 2:1“, erklärte der Trainer. „Anderten hat genau auf solche Umschaltsituationen gelauert.“

Neben der Niederlage ärgerte sich der Blaues-Wunder-Coach auch über mehrere Schiedsrichterentscheidungen. Besonders eine Szene in der ersten Halbzeit sorgte bei ihm für Unverständnis. Nach einer Rudelbildung hätte ein Andertener Spieler aus seiner Sicht wegen eines Griffes ins Gesicht eines Gegners die Rote Karte sehen müssen. „Für deutlich weniger haben wir in dieser Saison schon rote Karten bekommen“, sagte Erler. Später habe es zudem eine weitere Aktion gegeben, die er eher mit Rot als mit Gelb bewertet hätte.

Für Anderten überwog dagegen die Freude über den erfolgreichen Saisonabschluss. „Am Ende steht ein 2:1 für Anderten und damit bleiben wir auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga“, sagte Faust. „Darüber sind wir natürlich sehr froh.“

Während die Sportfreunde als Aufsteiger die Saison auf Rang zehn abschließen und den direkten Klassenerhalt feiern dürfen, beendet Blaues Wunder die Spielzeit mit 34 Punkten auf dem Relegationsplatz. Für die Mannschaft von Leon Erler ist die Saison damit noch nicht vorbei.

„Jetzt müssen wir in die Relegation“, sagte der Trainer. „Darauf werden wir uns vorbereiten. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und dann müssen wir den Klassenerhalt eben über die Relegation schaffen.“

SG Blaues Wunder Hannover – Sportfreunde Anderten 1:2

SG Blaues Wunder Hannover: Paul Johann Witt, Jakob Herrmann, Jonathan Gille, Johnny Stenske (79. Jan-Martin Seifert), Benett-Luca Bohm, Julius Jakob, Joel Lothar Bruns, Kai-Manoel Hidalgo Kehrel (66. Lenn Kreze), Christian Rolf (36. Felix Freudenberg), Johannes Huber, Alp Arslan-Melikhan Avsar - Trainer: Leon Erler

Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs, Mack Henriksson, Niclas Andräe (77. Francesco Grundmann), Joe Ong, Niclas-Sebastian Spilner (75. Domenic Bennet Hussel), Julian Weigold (84. Olrik Alves), Niklas Goldschmidt (58. Robert Fech) (86. Niklas Barfigo), Leon Beulke, Jonas Frederic Hasenclever, Tom Voß - Trainer: Tobias Faust

Schiedsrichter: Jan-Lukas Sickfeld

Tore: 0:1 Niclas Andräe (45.), 1:1 Jonathan Gille (60.), 1:2 Robert Fech (86.)