Anderten peilt Befreiungsschlag gegen Kirchrode an

Nach der verdienten 0:2-Niederlage beim MTV Engelbostel-Schulenburg steht der SV Sportfreunde Anderten 1922 am Sonntag (15 Uhr) in der Bezirksliga 2 Hannover vor dem nächsten wichtigen Spiel. Gegner ist der TSV Kirchrode, der als Tabellensechzehnter dringend Punkte braucht, um den Anschluss an die Relegationsplätze zu halten.

Trainer Tobias Faust machte im Vorfeld deutlich, dass sein Team die Pleite aus der Vorwoche hinter sich gelassen hat: „Wir haben das letzte Spiel verloren, zu Recht verloren, aber das haben wir in der Trainingswoche gut aufgearbeitet. Wir haben uns auf den Gegner eingeschworen und sind gut vorbereitet.“

Faust erwartet einen hochmotivierten Kontrahenten: „Kirchrode wird alles reinsetzen, was im Tank ist, damit sie an die Relegationsplätze rankommen. Aber wir müssen mit Mann und Maus dagegenhalten.“ Seine Mannschaft will den Abstand nach unten vergrößern: „Wir sind auch nur fünf Punkte vor dem Relegationsplatz. Deswegen müssen wir ein anderes Gesicht zeigen als gegen Engelbostel – mehr Einsatzwille, Leidenschaft und alle Fußballqualitäten, die zuletzt gefehlt haben.“

Mit einer starken Trainingswoche im Rücken geht der Aufsteiger zuversichtlich ins Heimspiel: „Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Wir wollen mindestens etwas Zählbares mitnehmen, schielen aber natürlich auf den Dreier. Das sollte unser Anspruch sein“, so Faust. „Wir müssen alles in die Waagschale werfen, mit heißem Herz und kühlem Kopf – dann wird es hoffentlich erfolgreich für uns.“

Der TSV Kirchrode reist mit einem 1:3 gegen den FC Lehrte im Gepäck an und steht mit sieben Punkten aus elf Spielen weiter am Tabellenende. Für beide Teams gilt daher: Punkte sind Pflicht.

Tabelle



11. SV Sportfreunde Anderten 1922 (Auf) 12 4-3-5 17:25 15

12. TuS Davenstedt 11 3-4-4 23:21 13

13. TuS Kleefeld (Auf) 12 3-1-8 22:29 10

14. SG Blaues Wunder Hannover 12 3-1-8 22:30 10

15. TuS Altwarmbüchen 1954 (Auf) 12 2-2-8 13:31 8

16. TSV Kirchrode 11 1-4-6 22:32 7

17. SV 06 Lehrte (Auf) 13 1-2-10 11:33 5