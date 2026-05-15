Anderten lässt Chancen liegen und verliert

– Foto: Philipp Reichelt

„In der ersten Halbzeit müssen wir eigentlich mit 2:0 oder sogar 3:0 führen“, sagte Faust nach der Partie. Mehrere hochkarätige Möglichkeiten blieben ungenutzt: „Wir hatten mehrere hochkarätige Einschussmöglichkeiten, teilweise im Eins-gegen-Eins mit dem Torwart, nutzen diese Chancen aber nicht.“ Genau darin sah der Trainer letztlich den entscheidenden Faktor: „Solche Möglichkeiten musst du in solchen Spielen einfach verwerten.“

Die Sportfreunde Anderten haben am 31. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 eine 1:3-Niederlage beim TSV Burgdorf hinnehmen müssen. Dabei sah Trainer Tobias Faust seine Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit im Vorteil – einzig die Chancenverwertung ließ die Gäste verzweifeln.

Nach torloser erster Halbzeit fiel die Entscheidung kurz nach dem Seitenwechsel. Faust hatte seine Mannschaft noch gewarnt: „Wir müssen besonders aufpassen, wenn Burgdorf über die Außen durchbricht.“ Doch genau daraus entstand die Führung der Gastgeber durch Noel Köhler (49.).

Anderten musste anschließend offensiver agieren, wodurch sich Räume für Burgdorf ergaben. Robin Günther erhöhte in der 69. Minute auf 2:0. Dennoch gab sich Anderten nicht auf. „Wir hatten erneut sehr gute Einschussmöglichkeiten und schaffen dann auch noch den Anschlusstreffer“, erklärte Faust. Niklas Barfigo verkürzte in der 83. Minute auf 1:2 und sorgte noch einmal für Spannung.

Mit dem Schlusspfiff machte Ben Kükendorf jedoch alles klar und traf in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand (90.+5). Für Faust fiel das Fazit dennoch deutlich aus: „Diese Niederlage war aus meiner Sicht absolut unnötig. Mindestens ein Punkt, wenn nicht sogar ein Sieg, wäre in diesem Spiel definitiv möglich gewesen.“

Trotz der Enttäuschung fand der Trainer faire Worte für den Gegner: „Trotzdem gratuliere ich Burgdorf zu den drei Punkten und wünsche der Mannschaft für den weiteren Saisonverlauf alles Gute.“

Mit dem Sieg verbessert sich Burgdorf auf 40 Punkte und festigt Rang neun im Tabellenmittelfeld. Anderten bleibt bei 34 Zählern und steht weiterhin auf Platz elf der Bezirksliga Hannover Staffel 2.

TSV Burgdorf – Sportfreunde Anderten 3:1

TSV Burgdorf: Robin Günther, Noel Köhler, Ben Kükendorf - Trainer: Mirco Roger

Sportfreunde Anderten: Niklas Barfigo - Trainer: Tobias Faust

Schiedsrichter: Marc Gareis

Tore: 1:0 Noel Köhler (49.), 2:0 Robin Günther (69.), 2:1 Niklas Barfigo (83.), 3:1 Ben Kükendorf (90.+5)