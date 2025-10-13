Anderten hält Serie am Leben – Remis gegen Davenstedt

Der SV Sportfreunde Anderten hat seine Erfolgsserie in der Bezirksliga 2 Hannover fortgesetzt. Beim 1:1 gegen den TuS Davenstedt blieb der Aufsteiger bereits im siebten Spiel in Folge ungeschlagen – vier Siege und drei Unentschieden bedeuten aktuell Rang elf in der Tabelle. Doch nach Spielverlauf wäre mehr drin gewesen.
„In der ersten Halbzeit werden zwei Fehler direkt bestraft – erst bei uns, dann bei Davenstedt“, sagte Trainer Tobias Faust nach der Partie. Nach einem Abstimmungsfehler in der Andertener Defensive traf Tolgahan Davran früh zum 0:1 (15.), ehe Robert Fech kurz vor der Pause den Ausgleich erzielte (41.), ebenfalls nach einem individuellen Fehler des Gegners. „Somit war die Geschichte der ersten Halbzeit schon erzählt“, resümierte Faust.
Nach dem Seitenwechsel drückte Anderten auf den Sieg. Über die Flügel kam die Mannschaft mehrfach gefährlich durch, verpasste aber in mehreren Situationen den entscheidenden Abschluss. „Die klareren Chancen hatten wir, wir müssen das Spiel eigentlich gewinnen“, so Faust. Ein zweites Tor lag mehrfach in der Luft, blieb aber aus. Davenstedt wiederum hatte beim Stand von 1:1 eine Riesenchance, die Torhüter Adrian Grubesic mit einer starken Parade vereitelte.
Faust zeigte sich am Ende zufrieden mit der Entwicklung seiner Elf: „Wir nehmen den Punkt mit. Wir sind jetzt sieben Spiele ungeschlagen – vier Siege, drei Remis. Die Welle nehmen wir natürlich gerne mit.“
Mit 15 Punkten aus elf Spielen haben die Sportfreunde den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld hergestellt. Am kommenden Sonntag wartet mit dem MTV Engelbostel-Schulenburg allerdings ein Gegner aus der oberen Tabellenregion. „Da müssen wir uns strecken“, kündigt Faust an. „Aber wir wollen auch dort etwas mitnehmen.“
SV Sportfreunde Anderten 1922 – TuS Davenstedt 1:1
SV Sportfreunde Anderten 1922: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs, Domenic Bennet Hussel (60. Lennart Ptock), Lenn Warneke, Mack Henriksson (80. Niklas Barfigo), Fynn-Ole Tödter, Joe Ong (73. Francesco Grundmann), Robert Fech, Max Kloss (60. Niclas-Sebastian Spilner), Leon Beulke (73. MHD Subhi Shokair), Jan Kloßek - Trainer: Tobias Faust
TuS Davenstedt: Dawid Dyla, Dominik Rokhlin (70. Lukas Arnold), Jasmin Sadikovic, Mustafa Ghadbouni, Fabian Pietler (85. Philipp Iwan), Paul Lange, Dominik Biber, Louis-Moritz Albat (80. Diego Sousa-Gonzalez), Henrik Menke, Justus Scheidemann (11. Darian Amin), Tolgahan Davran (46. Mika Roos) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz
Schiedsrichter: Nico Schünemann
Tore: 0:1 Tolgahan Davran (15.), 1:1 Robert Fech (41.)