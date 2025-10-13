– Foto: Philipp Reichelt

Anderten hält Serie am Leben – Remis gegen Davenstedt 1:1 im Duell auf Augenhöhe – Fech trifft erneut für die Sportfreunde

Der SV Sportfreunde Anderten hat seine Erfolgsserie in der Bezirksliga 2 Hannover fortgesetzt. Beim 1:1 gegen den TuS Davenstedt blieb der Aufsteiger bereits im siebten Spiel in Folge ungeschlagen – vier Siege und drei Unentschieden bedeuten aktuell Rang elf in der Tabelle. Doch nach Spielverlauf wäre mehr drin gewesen.

„In der ersten Halbzeit werden zwei Fehler direkt bestraft – erst bei uns, dann bei Davenstedt“, sagte Trainer Tobias Faust nach der Partie. Nach einem Abstimmungsfehler in der Andertener Defensive traf Tolgahan Davran früh zum 0:1 (15.), ehe Robert Fech kurz vor der Pause den Ausgleich erzielte (41.), ebenfalls nach einem individuellen Fehler des Gegners. „Somit war die Geschichte der ersten Halbzeit schon erzählt“, resümierte Faust. Gestern, 15:00 Uhr SV Sportfreunde Anderten 1922 SF Anderten TuS Davenstedt Davenstedt 1 1 Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel drückte Anderten auf den Sieg. Über die Flügel kam die Mannschaft mehrfach gefährlich durch, verpasste aber in mehreren Situationen den entscheidenden Abschluss. „Die klareren Chancen hatten wir, wir müssen das Spiel eigentlich gewinnen“, so Faust. Ein zweites Tor lag mehrfach in der Luft, blieb aber aus. Davenstedt wiederum hatte beim Stand von 1:1 eine Riesenchance, die Torhüter Adrian Grubesic mit einer starken Parade vereitelte. Faust zeigte sich am Ende zufrieden mit der Entwicklung seiner Elf: „Wir nehmen den Punkt mit. Wir sind jetzt sieben Spiele ungeschlagen – vier Siege, drei Remis. Die Welle nehmen wir natürlich gerne mit.“