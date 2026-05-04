Anderten bleibt konsequent und gewinnt klar

– Foto: Philipp Reichelt

Anderten dominierte die Partie von Beginn an. Mack Henriksson brachte die Gäste früh in Führung (8.), ehe Niclas Andräe (21.) und Robert Fech (41.) noch vor der Pause auf 3:0 erhöhten. Nach dem Seitenwechsel setzte Niclas-Sebastian Spilner mit dem 4:0 (62.) den Schlusspunkt.

Die Sportfreunde Anderten haben am 29. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 einen klaren 4:0-Erfolg beim TSV Kirchrode gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Tobias Faust legte bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Auswärtssieg und ließ dem Gegner kaum Chancen.

Trainer Tobias Faust zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Zur Halbzeit stand es 3:0 für uns, völlig verdient. Wir haben gut nach vorne gespielt und die Torchancen, die wir hatten, konsequent genutzt.“ Besonders in den grundlegenden Bereichen habe sein Team überzeugt: „Auch in den Bereichen Zweikampf, Passspiel und Laufbereitschaft hat alles gepasst, ähnlich wie schon im Spiel gegen Döhren.“

Auch nach der Pause blieb Anderten die spielbestimmende Mannschaft. „Wir waren überlegen und haben das Spiel sehr gut kontrolliert. Wir haben es nicht einfach nur verwaltet, sondern weiter nach vorne gespielt“, so Faust. Trotz weiterer vergebener Möglichkeiten sah er keinen Anlass zur Kritik: „Die eine oder andere Chance hätten wir vielleicht noch besser ausspielen können, aber das ist kein Vorwurf.“

Vielmehr wertete der Trainer die Spielweise als positives Signal: „Das ist positiv zu sehen, weil wir uns nicht eingeigelt haben, sondern trotz der Tabellensituation von Kirchrode mutig geblieben sind.“

Am Ende stand ein ungefährdeter Sieg, den Faust klar einordnete: „Am Ende steht ein 4:0, das absolut verdient ist.“

Mit dem Erfolg verbessert sich Anderten auf 33 Punkte und klettert auf Rang zehn, während Kirchrode im Tabellenkeller verbleibt.

TSV Kirchrode – Sportfreunde Anderten 0:4

TSV Kirchrode: Marcelino Tegtmeier, Patrick Bartkiewicz (58. Lukas Wienberg), Abdul Wahid Orya, Lev Zhuravlov, Finn Zeh, Marvin-Valentin Klein, Manuel Wagner, Selwyn Obregon-Hemmerle (58. Osayande-Kevin Ekhator), Fadel Rhedda Sawadogo, Mirco Kraus, Oleksandr Polishchuk (69. Felix Nzonene) - Trainer: Dominik Standke

Sportfreunde Anderten: Alexander Pascal Pydd, Laurenz Hinrichs, Mack Henriksson (63. MHD Subhi Shokair), Niclas Andräe (83. Francesco Grundmann), Joe Ong, Robert Fech (63. Yeremy Asamoah Almonte Kayede) (79. Domenic Bennet Hussel), Max Kloss (46. Jan Kloßek), Niclas-Sebastian Spilner, Julian Weigold, Leon Beulke, Jonas Frederic Hasenclever - Trainer: Tobias Faust

Schiedsrichter: Theo Drebert

Tore: 0:1 Mack Henriksson (8.), 0:2 Niclas Andräe (21.), 0:3 Robert Fech (41.), 0:4 Niclas-Sebastian Spilner (62.)