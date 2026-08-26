Anders erlöst Eutin: Der erste Sieg ist da Nach einem schwierigen Saisonstart gelingt Eutin 08 ausgerechnet im Derby der erste Dreier. Beim 2:0 gegen die SVG Pönitz trifft Finn-Luca Anders zweimal – und verschafft dem Oberliga-Absteiger etwas Luft im Tabellenkeller. von ck · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harald Klipp

Eutin 08 hat den ersten Sieg nach dem Abstieg in die Landesliga Holstein geschafft. Im Nachholspiel des 2. Spieltags setzte sich die Mannschaft von Trainer Ulf Schnoor am Dienstagabend mit 2:0 (1:0) gegen die SVG Pönitz durch. Entscheidend war Finn-Luca Anders, der beide Tore erzielte und Eutin damit nach zuvor vier sieglosen Partien den ersten Dreier der Saison bescherte.

Anders brachte die Gastgeber bereits in der elften Minute in Führung. Für Eutin war es der gewünschte Start in ein Derby, dem wegen der Tabellensituation zusätzliche Bedeutung zukam. Beide Mannschaften waren mit jeweils einem Punkt in die Partie gegangen und standen damit unmittelbar vor der Abstiegszone. Eutin kontrollierte die Begegnung nach Einschätzung Schnoors über weite Strecken. „Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft, die sich über die komplette Spielzeit konsequent an unseren Matchplan gehalten und auch nach dem unglücklichen Saisonstart weiter an sich geglaubt hat“, sagte der Trainer. Vor allem defensiv zeigte sich seine Mannschaft stabiler als zuletzt. Beim 4:5 gegen den FC Dornbreite Lübeck hatte Eutin wenige Tage zuvor noch fünf Gegentreffer hinnehmen müssen.

Anders legt nach – Eutin zieht an Pönitz vorbei Kurz nach der Pause sorgte erneut Anders für die entscheidende Szene. In der 52. Minute erzielte er das 2:0 und damit seinen zweiten Treffer des Abends. Schon bei der Niederlage in Dornbreite hatte der Offensivspieler zweimal getroffen. Innerhalb von zwei Spielen kommt Anders damit auf vier Tore. Pönitz fand keine Antwort mehr. Schnoor hob besonders die Arbeit seiner Mannschaft ohne Ball hervor. „Wir haben in allen Mannschaftsteilen eine souveräne Leistung gezeigt, das Spiel klar dominiert und Pönitz kaum Chancen zugelassen. Besonders im Spiel gegen den Ball waren wir konsequent und giftig.“ Lediglich die Chancenverwertung sah der Trainer kritisch: „Vor dem Tor hätten wir allerdings noch konsequenter sein können.“