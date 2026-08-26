Anders erlöst Eutin: Der erste Sieg ist da

Eutin 08 hat den ersten Sieg nach dem Abstieg in die Landesliga Holstein geschafft. Im Nachholspiel des 2. Spieltags setzte sich die Mannschaft von Trainer Ulf Schnoor am Dienstagabend mit 2:0 (1:0) gegen die SVG Pönitz durch. Entscheidend war Finn-Luca Anders, der beide Tore erzielte und Eutin damit nach zuvor vier sieglosen Partien den ersten Dreier der Saison bescherte.
Anders brachte die Gastgeber bereits in der elften Minute in Führung. Für Eutin war es der gewünschte Start in ein Derby, dem wegen der Tabellensituation zusätzliche Bedeutung zukam. Beide Mannschaften waren mit jeweils einem Punkt in die Partie gegangen und standen damit unmittelbar vor der Abstiegszone.
Eutin kontrollierte die Begegnung nach Einschätzung Schnoors über weite Strecken. „Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft, die sich über die komplette Spielzeit konsequent an unseren Matchplan gehalten und auch nach dem unglücklichen Saisonstart weiter an sich geglaubt hat“, sagte der Trainer. Vor allem defensiv zeigte sich seine Mannschaft stabiler als zuletzt. Beim 4:5 gegen den FC Dornbreite Lübeck hatte Eutin wenige Tage zuvor noch fünf Gegentreffer hinnehmen müssen.
Kurz nach der Pause sorgte erneut Anders für die entscheidende Szene. In der 52. Minute erzielte er das 2:0 und damit seinen zweiten Treffer des Abends. Schon bei der Niederlage in Dornbreite hatte der Offensivspieler zweimal getroffen. Innerhalb von zwei Spielen kommt Anders damit auf vier Tore.
Pönitz fand keine Antwort mehr. Schnoor hob besonders die Arbeit seiner Mannschaft ohne Ball hervor. „Wir haben in allen Mannschaftsteilen eine souveräne Leistung gezeigt, das Spiel klar dominiert und Pönitz kaum Chancen zugelassen. Besonders im Spiel gegen den Ball waren wir konsequent und giftig.“ Lediglich die Chancenverwertung sah der Trainer kritisch: „Vor dem Tor hätten wir allerdings noch konsequenter sein können.“
Auch tabellarisch ist der Derbysieg für Eutin wertvoll. Mit nun vier Punkten aus fünf Spielen verbessert sich der Oberliga-Absteiger auf Rang zwölf und lässt Pönitz zunächst hinter sich. Die SVG bleibt mit einem Punkt aus fünf Partien auf Platz 15 und wartet weiter auf ihren ersten Saisonsieg.
Schnoor stellte nach dem Schlusspfiff vor allem die Mannschaft in den Mittelpunkt. „Über allem steht die geschlossene Mannschaftsleistung – jeder hat seinen Teil zum verdienten Sieg beigetragen.“ Nach einem Saisonbeginn mit drei Niederlagen und einem Unentschieden hat Eutin damit erstmals einen Erfolg vorzuweisen. Der Derbysieg ist noch keine grundlegende Wende – aber nach den schwierigen ersten Wochen zumindest der erste Schritt aus dem Tabellenkeller.
Eutin 08 – SVG Pönitz 2:0
Eutin 08: Peter Harfst, Tom-Luca Weist (90. Jannik Sarnow), Tim Schüler (88. Ashraf Fahmi Ahmed Mohammed Ghaleb), Philip Kunert, Max Golovcanski (79. Lennard Tjark Jenssen), Paul Niklas Kuszak, Phil Petersen, Simon Broszeit, Enno Buhmann (61. Davin Polikeit), Lukas Schultz, Finn-Luca Anders (74. Andrii Stepanov) - Trainer: Ulf Schnoor
SVG Pönitz: Fynn Hendrik Kasulke, Chris Dutschke (82. Nic Rosert), Lennart Balzereit, Justin Peter Toth, Evan Keinz, Moritz Otto Scholz, Colin Ebeling, Cedric Assmann, Danny Brack (82. Kevin Keinz), Hendrik Koep (82. Fabian Lamprecht), Gökhan-Can Benzer (46. Luca Strungat) - Trainer: Christian Born
Schiedsrichter: Oskar Kühle - Zuschauer: 320
Tore: 1:0 Finn-Luca Anders (11.), 2:0 Finn-Luca Anders (52.)