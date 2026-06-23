Anders als zunächst gedacht: Acht Neue für den SV Unterreichenbach

Trainer Michael Scherbel (links) und 1. Vorstand Guido Brunner (rechts) mit den Neuzugängen der "Urus" – Foto: SV Unterreichenbach

Beim SV Unterreichenbach wird zur neuen Saison an den ganz großen Stellschrauben gedreht. Wie der Verein um Cheftrainer Michael Scherbel und Tobias Maus bestätigen, reagieren die Verantwortlichen auf namhafte Abgänge und bitteres Verletzungspech mit einer regelrechten Transferoffensive. Gleich acht Neuzugänge schlagen im Sommer an der Urus-Heimat auf. Notwendig wurde das große Stühlerücken durch vier Abgänge, denn Sturmtalent Joshua Kurz wagt den Sprung in die Bayernliga zum ASV Neumarkt, Linksverteidiger Johannes Malek kehrt zu seinem Heimatverein TSV Georgensgmünd zurück, Nachwuchshoffnung Stipe Juric zieht es zum FC Wendelstein und Leon Gsenger wechselt nach Rednitzhembach. Erschwerend kommt hinzu, dass mit Stefan Brechtelsbauer, Jonas Brechtelsbauer und Leo Rötz drei Akteure langfristig verletzt ausfallen, „und von daher mussten wir dann doch mehr tätig werden, als wir eigentlich gedacht haben“, gesteht Scherbel offen ein.

Die Neuzugänge, die der Coach und sein Trainerkollege Tobias über das eigene Netzwerk, Empfehlungen Dritter sowie über den internen Freundeskreis an Land ziehen konnten, bringen eine spannende Mischung in den Kader. Mit Noah Gevich von den SF Hofstetten sowie den beiden 19-jährigen Talenten Julian Ott und Leo Krusche aus der U19 der SpVgg Ansbach kommen hungrige Akteure mit exzellenter Grundausbildung. Bezüglich der Youngsters ist die Marschroute für den SVU-Übungsleiter klar vorgegeben: „Da gilt es diese jungen und hungrigen Spieler weiterzuentwickeln“ Für das Mittelfeld bringen Sebastian Schwarz von der DJK Nürnberg-Eibach, den Scherbel selbst noch aus der Nürnberger U14 kennt, sowie Sebastian Kräftner vom SC Großschwarzenlohe reichlich Qualität mit. Ein echter Transfer-Coup gelang zudem mit Rückkehrer Justin Kapp vom FV Fortuna Neuses, der die letzten vier Jahre an einer US-Universität verbrachte, dort unter sehr guten Bedingungen trainierte und dessen dortige Liga laut Scherbel durchaus mit den höheren Amateurligen unseres Landes vergleichbar ist. Für die nötigen Tore im letzten Drittel sollen künftig Nico Wessner ebenfalls vom SC Großschwarzenlohe und Max Heckel vom TV Büchenbach sorgen. „Da erhoffen wir uns, dass wir uns vorne mit der Torausbeute, gegenüber letzter Saison auf jeden Fall noch verbessern“, so der 50-Jährige über das neue Offensiv-Duo.

Die Vorbereitung läuft bereits auf Hochtouren, am kommenden Wochenende stehen die ersten Härtetests auswärts beim TSV Schwaig am Freitag um 19 Uhr sowie zu Hause gegen den ASV Vach am Sonntag um 15 Uhr an. Bezüglich eines konkreten Saisonziels hält sich Michael Scherbel aufgrund des großen Umbruchs verständlicherweise noch bedeckt: „Ich denke, dass es für ein Saisonziel noch ein bisschen zu früh ist, dadurch, dass die Mannschaft jetzt auch durch diesen Umbruch muss, muss man abwarten, welche Qualität dann am Ende auch auf dem Platz steht“. Jedoch ist dem Chefanweiser nicht bange um die Veränderungen im Kader: "Wir haben seit Jahren einen guten Stamm an Spielern mit viel Qualität, um unsere Kapitäne Frauenknecht und Distler, die auch diese Saison wieder alles für den SV Unterreichenbach reinschmeißen werden. Für uns gilt es jetzt, die neuen Spieler so schnell wie möglich bei uns zu integrieren. Dabei habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich sehe, wie die neuen Spieler sich bis jetzt bei uns präsentieren".