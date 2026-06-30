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Andermatt-Nachfolger gefunden: Bayreuth präsentiert neuen Taktgeber
Denis Latifovic (27) kommt Regionalliga Südwest-Absteiger TSG Balingen
von PM/mwi · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Denis Latifovic wechselt zur SpVgg Bayreuth. – Foto: Claus G. Stoll
Die SpVgg Bayreuth hat ihre Suche nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld erfolgreich abgeschlossen. Mit Denis Latifovic wechselt ein erfahrener Mittelfeldspieler vom Regionalligisten TSG Balingen in die Wagnerstadt. Als spielstarker Sechser soll der 27-Jährige künftig das Spiel der Gelb-Schwarzen aus der Zentrale heraus lenken und eine tragende Rolle im Team von Cheftrainer Lukas Kling übernehmen.
Latifovic, welcher mit der Nummer 6 auflaufen wird, bringt die Erfahrung aus zahlreichen Einsätzen in der Regionalliga Südwest sowie der Oberliga Baden-Württemberg mit. Seine Spielübersicht, seine Passqualität und seine Zweikampfstärke zeichnen ihn ebenso aus wie seine Mentalität und seine Präsenz auf dem Platz. Bei seinen bisherigen Vereinen übernahm er auf und neben dem Platz Verantwortung und zählte zu den Führungsspielern. Diese Eigenschaften soll er nun auch bei der SpVgg Bayreuth einbringen.
Bayreuths Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer freut sich über die Verpflichtung: "Nach dem Abgang von Nicolas Andermatt mussten wir auf dieser wichtigen Position reagieren. Dabei war es uns wichtig, einen erfahrenen Spieler zu verpflichten, der sportlich wie charakterlich zu unserer Mannschaft passt. Mit Denis haben wir genau diesen Spieler gefunden. Wir sind von seinen Qualitäten absolut überzeugt und glauben, dass er mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Spielweise unserem zentralen Mittelfeld viel Stabilität und Struktur geben wird."
Für Cheftrainer Lukas Kling passt Denis Latifovic optimal ins Anforderungsprofil: "Denis bringt genau die Eigenschaften mit, die wir für unser Spiel gesucht haben. Er ist zweikampfstark, spielintelligent und kann das Spiel aus der Zentrale heraus lenken. Gleichzeitig übernimmt er Verantwortung und geht auf dem Platz voran. Mit seiner Erfahrung wird er unserem Mittelfeld zusätzliche Stabilität geben."
Denis Latifovic selbst lässt ausrichten: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Bayreuth. Der Verein hat sich intensiv um mich bemüht und mir vom ersten Gespräch an das Gefühl gegeben, dass ich hier genau richtig bin. Dieses Vertrauen möchte ich mit Leistung und Einsatz zurückzahlen. Jetzt freue ich mich darauf, bald das erste Mal im Trikot der SpVgg Bayreuth aufzulaufen und die Fans kennenzulernen."