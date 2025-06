Anderlinger Offensivpower hätte mehr Ertrag bringen können

Team des Heeslinger SC II ist das Mittelfeld der Bezirksliga-Tabelle

Mit 37 Punkten auf dem Konto ist der Heeslinger SC II auf Platz 8 zu finden, also im Mittelfeld der Tabelle. Man kann sogar sagen, der HSC II ist das Mittelfeld der Tabelle, denn da fallen die zwei Tabellenhälften auseinander. Zum FC Verden 04 II auf Platz 7 sind es elf Punkte Abstand. Da hätten ein paar Siege mehr, die sicher möglich waren, auch keine Veränderung gebracht. Zum TV Sottrum auf Platz 9 haben die Heeslinger fünf Zähler Vorsprung, weiter unten sind die Abstände dann deutlich enger.

Vom Ende der Saison her betrachtet also eine unaufgeregte Spielzeit für die Schützlinge von Trainer Robin Cordes. Zehn Siegen stehen elf Niederlagen gegenüber. Die sieben Unentschieden sind sicherlich ein Teil der Erklärung für den Tabellenplatz, auch wenn es für eine bessere Platzierung ein paar mehr Siege gebraucht hätte.

Die zweiten Mannschaften der Landes- und Oberligisten sollen junge Spieler ausbilden und an das höhere Niveau heranführen. Verden II und Heeslingen II erledigen diesen Job relativ zuverlässig, für Rotenburg II scheint das angesichts der dauernden Personalprobleme nicht so toll geklappt zu haben. Die Kreisstädter mussten sogar ein Spiel kampflos abgeben, ein eher blamabler Vorgang für einen Verein dieser Größe.

Das Heeslinger Trainerteam ist mit dem Abschneiden durchaus zufrieden, Robin Cordes verweist regelmäßig auf die Ausbildungsfunktion seines Teams. Sicherlich würde man sich im Waldstadion auch mal über einen Platz im vorderen Drittel der Tabelle freuen, aber das ist im Grunde ein Luxusproblem. Die Zweite hilft dem Oberliga-Team immer wieder mit Spielern aus und kann Spielmöglichkeiten bieten für zuvor verletzte Akteure.

Ippensen hat auch dieser Saison unter dem viel zu kleinen Kader gelitten

Und das Sorgenkind Ippensen? Nach der Vizemeisterschaft am Ende der überragenden Saison 2022/23 ist Ippensen wieder in die untere Tabellenhälfte zurückgekehrt. Elf Punkte Vorsprung vor dem TSV Bassen auf dem Relegationsplatz sind mehr als ausreichend, um die Liga zu halten, aber mehr eben auch nicht. Das liegt nicht am schlechten Fußball, den die Truppe von Trainer Holger Dzösch spielt, sondern vor allem am dünnen Personalaufgebot.

Schon länger kämpfen die Ippenser mit einem zu kleinen Kader, haben regelmäßig Probleme, eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf den Platz zu schicken. Immerhin hilft die Defensivstärke dem Team, zu deutliche Niederlagen zu vermeiden. Mit nur minus sechs Treffern hat Ippensen das klar beste Torverhältnis im unteren Drittel der Liga. Die einen Platz vor Ippensen positionierten Rotenburger haben minus 37 Tore – da hat es ordentliche Klatschen gegeben.

Angesichts des viel zu kleinen Kaders kann man in Ippensen zufrieden sein, die Liga sicher gehalten zu haben. Und künftig wird ja alles anders – möglicherweise viel besser. Zur neuen Saison geht die Spielvereinigung Ippensen/Wohnste an den Start. Ein ausreichend großer Kader für ein Bezirksligateam wird dann wohl zur Verfügung stehen. Wie spielstark die Truppe sein wird, muss sich zeigen. Personalsorgen dürften dann jedenfalls kein Thema mehr sein.