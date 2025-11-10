Anderlingen/Byhusen siegt auch gegen FC Oste/Oldendorf II 9:0

Archivbild SG Anderlingen/Byhusen – Foto: Thies Meyer

Eine Woche nach dem 9:0-Erfolg gegen den VfL Wingst hat die SG Anderlingen/Byhusen nachgelegt. Am 12. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gewann die Mannschaft von Trainerin Chiara Hess beim FC Oste/Oldendorf II erneut mit 9:0 und feierte damit den zweiten deutlichen Sieg in Folge. Das Rückrundenspiel beim abstiegsgefährdeten Gegner verlief von Beginn an einseitig.

Gestern, 11:00 Uhr FC Oste/Oldendorf FC Oste/Old. II SG Anderlingen/Byhusen SG Anderlingen/Byhusen 0 9 Abpfiff Die Gäste übernahmen früh das Kommando und stellten die Weichen schnell auf Sieg. Bereits in der fünften Minute traf Marit Postels zur Führung, neun Minuten später erhöhte sie auf 2:0. Nur zwei Minuten danach erzielte Jonna Marie Parey das 3:0 und legte in der 27. Minute den vierten Treffer nach. „Wir konnten unser Spiel von Anfang an durchziehen, haben gutes Pressing gespielt und wurden dadurch mit vielen Balleroberungen belohnt, die wir gut ausgenutzt haben“, sagte Hess.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Anderlingen/Byhusen dominant. Tiara Burfeind traf in der 60. und 70. Minute doppelt, dazwischen hatte Lea-Marie Steffens das 6:0 markiert. In der Schlussphase sorgten Milena Van-der-Pütten (78.) und Madleen Brunckhorst (89.) für den 9:0-Endstand. „Hinten haben wir nichts zugelassen. Wir haben nochmal ein gutes Spiel gezeigt und sind sehr zufrieden mit der Hinrunde“, lobte Hess ihre Mannschaft. Der FC Oste/Oldendorf II stemmte sich zwar gegen die Niederlage, fand gegen das hohe Tempo des Tabellenführers aber kaum Lösungen. Trainer Christopher Thielker erkannte die Überlegenheit des Gegners an: „Das war die höchste Niederlage für die Damen des O/O II seit dem 7. November 2021. Anderlingen/Byhusen spielt derzeit einfach in einer anderen Liga. Die Leistung des Gegners und die individuelle Qualität der einzelnen Spielerinnen muss man neidlos anerkennen.“