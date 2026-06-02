Anderlingen will über die Relegation in die Landesliga aufsteigen Parey trifft doppelt: Anderlingen dreht Partie bei der SG WDB von FuPa Lüneburg · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Szene aus dem Spiel – Foto: Marten Gerken

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat die SG Anderlingen/Byhusen die SG WDB mit 4:2 besiegt. Für die Gastgeberinnen war es die erste Niederlage im Jahr 2026. Dabei hatte die SG WDB gegen den Tabellenzweiten zweimal geführt, konnte den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit bringen.

Den besseren Start erwischte die Heimelf. Nach einer Vorlage von Jennifer Beckhoff brachte Vivien Riewald die SG WDB in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Anderlingen antwortete nach einer Ecke durch Mara Sophie Holsten mit dem Ausgleich zum 1:1. Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeberinnen erneut vor. Wieder war Beckhoff die Vorlagengeberin, diesmal für Monique Limberg, die das 2:1 erzielte. Doch auch diesmal kam Anderlingen zurück. Tiara Burfeind traf nach einer Ecke zum 2:2. „Wir haben uns das Leben teilweise mit Unachtsamkeiten selbst schwer gemacht“, erklärte Anderlingens Trainerin Chiara Hess. Zweimal lag Anderlingen zurück, zweimal fand die Mannschaft die passende Antwort. Gegen die körperlich präsenten Gastgeberinnen hielt der Tabellenzweite dagegen und blieb im Spiel.

Bei der SG WDB machten sich in der zweiten Hälfte verletzungsbedingte Ausfälle und die daraus resultierenden Umstellungen bemerkbar. Nach gut einer Stunde entstand ein Bruch im Spiel. Jonna Marie Parey brachte Anderlingen in der 80. Minute erstmals in Führung. In der 90. Minute erhöhte sie auf 4:2 und machte damit den Auswärtssieg perfekt. „Man kann der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Sie hat alles reingeworfen. Die Gäste zeigten sich vor dem Tor einfach effektiver“, lautete das Fazit von WDB-Trainer Chris Mehrtens. Schade aus seiner Sicht: „Gute 60 Minuten wurden leider nicht mit Punkten belohnt."