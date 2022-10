Anderlingen gegen den Tabellenletzten

Ritterhude ist der Tabellenletzte der Liga, doch zuletzt wies die Formkurve nach oben. Nach dem ersten Saisonsieg gegen Verden II vor zwei Wochen zeigte die Mannschaft von Trainer Richard Sass auch bei der 2:4-Niederlage gegen Worpswede eine ansprechende Leistung.

Die Anderlinger haben durch den 2:1-Sieg über den TV Sottrum am vergangenen Wochende die Abstiegszone wieder verlassen und werden nun versuchen, durch einen Erfolg in Ritterhude den Anschluss an das Liga-Mittelfeld herzustellen.