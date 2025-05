Ratingen musste einen späten Gegentreffer schlucken. – Foto: Arno Wirths

Anderes Gesicht, selbes Ergebnis bei Ratingen 04/19 Beim SV Biemenhorst kassieren die Ratinger ihre siebte Niederlage in den jüngsten acht Spielen der Fußball-Oberliga. Mit dem Auftreten in Halbzeit zwei ist der trainierende Sportliche Leiter Frank Zilles aber „ein Stückweit zufrieden".

Ein anderes Gesicht als zuletzt hatte Frank Zilles von Ratingen 04/19 in der Oberliga sehen wollen, und der Sportliche Leiter, der nach der zweiten Trainer-Entlassung der Saison wieder einmal als Coach an der Seitenlinie gefordert ist, bekam das in der Partie beim SV Biemenhorst auch zu sehen – allerdings nur eine Halbzeit lang. Und da am Ende mit dem 1:2 (1:1) die fünfte Niederlage in Folge, die siebte aus den vergangenen acht Partien, zu Buche stand, war die weite Dienstfahrt nach Bocholt im Ergebnis keine angenehme gewesen.

Dabei waren die Ratinger früh in Führung gegangen, Gianluca Silberbach war nach vier Minuten nach einem Standard erfolgreich gewesen. Biemenhorst aber, das mit dem Sieg letztlich den Klassenerhalt feierte, zeigte sich „sehr kämpferisch und eklig, was wir auch erwartet hatten“, sagte Zilles. Vorgewarnt hatte er sein Team, in die Umsetzung kam es allerdings nicht wie gewünscht: So gab es einen Durchbruch über die rechte Ratinger Abwehrseite und einen Pass vors Tor, den Iker Prudencio zum schnellen Ausgleich nutzte (22. Minute). Zilles hatte ein paar Justierungen in der Startelf vollzogen, unter anderem den gerade erst von einem Armbruch genesenen Erkan Ari direkt über die gesamte Spielzeit gebracht und den mit neun Saisontoren besten Ratinger Schützen, Zissis Alexandris, auf die Bank beordert. Georgios Touloupis war so die einzige Sturmspitze. „Ich war mit der ersten Halbzeit nicht so zufrieden, da hatte ich mir einige Dinge doch anders vorgestellt“, musste Zilles später feststellen und erklärte: „Wir sind da wieder zu viel hinterher gelaufen, einige haben zu wenig Wille und Leidenschaft gezeigt. Dazu haben wir einige Situationen hergeschenkt und hatte einfache Ballverluste, mit denen man den Gegner wieder aufbaut.“