Anderes Gesicht nach der Pause - Vorsfelde II schlägt Reislingen 3:0

– Foto: Friehelm Brauner, Thies Meyer

Der SSV Vorsfelde II hat sein Heimspiel gegen den SV Reislingen/Neuhaus mit 3:0 gewonnen, musste dafür jedoch deutlich mehr arbeiten, als es das Ergebnis zunächst vermuten lässt. Vor allem in der ersten Halbzeit machten die Gäste den Hausherren das Leben schwer.

„Es war das erwartete schwere Spiel." erklärte Vorsfeldes Trainer Patrick Klein nach der Partie. Die Gäste standen kompakt, schalteten nach Ballgewinnen schnell um und suchten immer wieder den Weg hinter die Abwehrkette. „Reislingen hatte zwei, drei richtig gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, wir zwar auch, aber Reislingen hat uns das Leben in der ersten Halbzeit auf jeden Fall schwer gemacht“, so Klein.

Der Trainer sah die Ursachen vor allem im eigenen Auftreten. „Wir waren in der ersten Halbzeit einfach nicht präsent genug. Wir waren einfach immer einen Schritt zu spät und im Kopf auch einen Schritt zu langsam“, sagte er. Aufschwung nach dem Seitenwechsel Nach der Pause präsentierte sich Vorsfelde II jedoch deutlich verbessert. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann da. Da waren wir in den Zweikämpfen präsenter, waren den Schritt schneller und haben das Spiel dann am Ende zugunsten unseres entschieden“, erklärte Klein.