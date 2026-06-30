"Anderes Ende gewünscht" - Thilo Töpken verabschiedet sich emotional

Nach anderthalb Jahren trennen sich die Wege von Angreifer Thilo Töpken und dem MSV Duisburg wieder. Die Zebras haben den am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Klar war die Entscheidung lange Zeit wohl nicht, denn sonst hätte es auch eine Verabschiedung im Rahmen des Niederrheinpokal-Finals geben können. In einem Post in den Sozialen Medien zeigt sich Töpken sichtlich enttäuscht.
In 38 Partien stand der 27-Jährige für den MSV Duisburg in der Regionalliga West und der 3. Liga auf dem Feld, erzielte in dieser Zeit elf Tore. Hinzu kommen acht Spiele im Niederrheinpokal, in denen er acht Mal erfolgreich war. In der abgelaufenen Saison wurde er zum Edeljoker von Dietmar Hirsch und war mehr als einmal dafür verantwortlich, dass die Duisburger drei Punkte einfahren konnten. Für eine Weiterbeschäftigung hat es in den Augen der Verantwortlichen aber augenscheinlich nicht gereicht.
"Es fällt mir alles andere als leicht, diese Worte zu schreiben. Ich hätte mir auch ein anderes Ende gewünscht und wäre gerne geblieben, aber heute muss ich mich leider von euch verabschieden", schreibt Töpken in den Sozialen Netzwerken. Auch wenn das Ende nun nicht wie erhofft passierte, blickt er doch mit mit positiven Gefühlen auf seine Zeit an der Wedau zurück: "Ich durfte hier Momente erleben, von denen man als Fußballer träumt. Tore vor einer Kulisse an der Wedau zu schießen, euren Jubel zu hören und diese Emotionen gemeinsam zu feiern. Das sind Erinnerungen, die mich mein ganzes Leben begleiten werden."
"Hallo Zebra,
es fällt mir alles andere als leicht, diese Worte zu schreiben. Ich hätte mir auch ein anderes Ende gewünscht und wäre gerne geblieben, aber heute muss ich mich leider von euch verabschieden.
Als ich nach Duisburg gekommen bin, wurde ich vom ersten Tag an mit offenen Armen empfangen. Vom Verein, von meinen Mitspielern und vor allem von euch Fans. Dafür werde ich euch immer dankbar sein. Ich durfte hier Momente erleben, von denen man als Fußballer träumt. Tore vor einer Kulisse an der Wedau zu schießen, euren Jubel zu hören und diese Emotionen gemeinsam zu feiern. Das sind Erinnerungen, die mich mein ganzes Leben begleiten werden.
Der Aufstieg mit dem MSV war ohne Zweifel einer der schönsten Momente meiner Karriere.
Zu sehen, wie eine ganze Stadt und tausende Menschen gemeinsam für diesen Verein leben und kämpfen, war etwas ganz Besonderes. Diese Leidenschaft und eure bedingungslose Unterstützung haben jede einzelne Minute in diesem Trikot besonders gemacht. Ich gehe mit unheimlich viel Dankbarkeit.
Danke an alle Mitarbeiter im Verein, an meine Mitspieler, das Trainerteam und vor allem an euch Fans. Ihr habt mich immer unterstützt, in guten wie in schwierigen Zeiten. Das bedeutet mir mehr, als Worte ausdrücken können.
Ich werde es vermissen!
Danke für alles"
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