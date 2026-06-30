"Anderes Ende gewünscht" - Thilo Töpken verabschiedet sich emotional Die Zeit von Thilo Töpken beim MSV endet in diesem Sommer - wohl nicht unbedingt zur Zufriedenheit des Stürmers. von Marcel Eichholz · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Thilo Töpken verlässt den MSV Duisburg. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Nach anderthalb Jahren trennen sich die Wege von Angreifer Thilo Töpken und dem MSV Duisburg wieder. Die Zebras haben den am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Klar war die Entscheidung lange Zeit wohl nicht, denn sonst hätte es auch eine Verabschiedung im Rahmen des Niederrheinpokal-Finals geben können. In einem Post in den Sozialen Medien zeigt sich Töpken sichtlich enttäuscht.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! In 38 Partien stand der 27-Jährige für den MSV Duisburg in der Regionalliga West und der 3. Liga auf dem Feld, erzielte in dieser Zeit elf Tore. Hinzu kommen acht Spiele im Niederrheinpokal, in denen er acht Mal erfolgreich war. In der abgelaufenen Saison wurde er zum Edeljoker von Dietmar Hirsch und war mehr als einmal dafür verantwortlich, dass die Duisburger drei Punkte einfahren konnten. Für eine Weiterbeschäftigung hat es in den Augen der Verantwortlichen aber augenscheinlich nicht gereicht. "Es fällt mir alles andere als leicht, diese Worte zu schreiben. Ich hätte mir auch ein anderes Ende gewünscht und wäre gerne geblieben, aber heute muss ich mich leider von euch verabschieden", schreibt Töpken in den Sozialen Netzwerken. Auch wenn das Ende nun nicht wie erhofft passierte, blickt er doch mit mit positiven Gefühlen auf seine Zeit an der Wedau zurück: "Ich durfte hier Momente erleben, von denen man als Fußballer träumt. Tore vor einer Kulisse an der Wedau zu schießen, euren Jubel zu hören und diese Emotionen gemeinsam zu feiern. Das sind Erinnerungen, die mich mein ganzes Leben begleiten werden."

Die Verabschiedung im Wortlaut "Hallo Zebra, es fällt mir alles andere als leicht, diese Worte zu schreiben. Ich hätte mir auch ein anderes Ende gewünscht und wäre gerne geblieben, aber heute muss ich mich leider von euch verabschieden.