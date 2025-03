»Anderenfalls brauchen wir ein Wunder«: Die letzte Chance!

Ja, klar: Auch nach dem 27. Spieltag gibt es noch sieben Möglichkeiten, drei Punkte zu holen. Es ist also noch vieles, wenn nicht sogar alles möglich. Und dennoch könnte am kommenden Wochenende in der Bayernliga Nord bereits eine große Entscheidung mehr oder weniger fallen. Gewinnt nämlich Münchberg den absoluten Kellergipfel in Karlburg, haben die Unterfranken bereits zehn Punkte Rückstand auf die Oberfranken. Angesichts dessen, dass er TSV überhaupt erst zehn Zähler geholt hat, dürfte er dann als einziger fixer Absteiger so gut wie feststehen.

"Realistisch betrachtet ist das mit Sicherheit die letzte Chance für uns", gibt Karlburgs Trainer Markus Köhler zu. Will heißen: Holen Jeni, Kunzmann & Co. gegen den Mitaufsteiger nicht mindestens einen Teilerfolg, ist der Traum vom Klassenerhalt wohl frühzeitig geplatzt. Beim Blick auf die beiden Punktekonten ist fast schon ein Sieg Pflicht, ist Köhler ehrlich. "Anderenfalls brauchen wir ein Wunder." Markus Bächer, sein Gegenüber am Samstag, will sich "nicht so weit aus dem Fenster lehnen" in dieser Angelegenheit wie sein Kollege. "Man hat schnell erkannt im Laufe der Spielzeit, dass es zwischen Karlburg und uns um den letzten Platz gehen wird", fasst der 41-Jährige in Diensten des FC Eintracht Münchberg zusammen. "Gewinnen wir das direkte Duell, ist der direkte Abstieg sehr unwahrscheinlich. Fix ist aber noch gar nichts..." Freitag

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Das Hinspiel in Würzburg war ein Spitzenspiel, Dritter gegen Vierter. Und die Partie damals hatte es auch in sich. Beide Mannschaften haben sich einen super Fight geliefert und am Ende stand es 1:1. Ein super Auswärtsspiel auf Augenhöhe, das nun eine Neuauflage bekommt. Beide Mannschaften ähneln sich im Spielaufbau und in der Herangehensweise." Personal: Unter der Woche gab es bis zu sieben Ausfälle. Matthias Heinl, Hendrik Geiler, Niklas Lang, Adrian Hoti fallen sicher aus - und leider auch wieder Stefan Pühler. Der Youngster hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen, die genau Diagnose steht noch aus. Philipp Eckart (Trainer, Würzburg): "Natürlich sind wir enttäuscht über die verschenkten zwei Punkte gegen Abtswind. Gerade, wenn man sich unsere Gegentore ansieht, ist das bitter. Schade, dass wir uns für die sehr ordentliche Schlussphase nicht mit dem Siegtreffer belohnen konnten. Am Freitagabend erwartet uns in Weiden ein sehr guter Gegner. Das Hinspiel war ein Spiel auf hohem Niveau, in welchem Weiden etwas näher am Sieg war als wir. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe und um den Stand der Tabelle. Wir freuen uns aber auf ein Flutlichtspiel gegen einen spannenden Gegner, auch wenn Fahrten unter der Woche immer mit zusätzlichem Aufwand verbunden sind - gerade bei dieser Distanz. Personal: Weiter geht die Erkältungswelle um. Fraglich sind Steffen Krautschneider und Julian Wild. Simon Schäffer und Samuel Röthlein dagegen sind wieder einsatzfähig. Sicher ausfallen wird Darius Held, der sich im Unterfranken-Duell zuletzt schwerer verletzt hat.

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Die Niederlage gegen die U21 vom Jahn war unnötig. Die vergangenen Punktverluste sind durch unkonzentrierte individuelle Fehler passiert. Das müssen wir abstellen, damit wir uns nicht um den verdienten Lohn bringen. Genau darum geht es gegen das Top-Mannschaft aus Erlangen. Wir werden maximal gefordert sein und benötigen eine richtig starke Tagesform. Der ATSV hat mit den Wintertransfers seine Ambitionen nochmal deutlich gemacht. Durch deren Niederlage im vergangenen Spiel erwarte ich sie noch fokussierter und zielstrebiger. Weitere Punktverluste dürfen sie sich nicht erlauben, wollen sie weiter ganze vorne ein Wörtchen mitreden. Entsprechend wird es ohne großes Abtasten in die Vollen gehen. Solche Spiele liegen uns, vor allem zu Hause - das haben wir oft bewiesen. Personal: Anton Henning (verletzt) ist sicher nicht dabei. Ein ähnliches Schicksal droht den angeschlagenen Björn Zempelin und Marco Pfab. Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Nach der Niederlage gegen Hof wollen wir eine Reaktion zeigen. Vergangenes Wochenende wurde wieder einmal deutlich, dass diese Liga unberechenbar ist. Immer wieder verändert sich die ganze Tabelle. Cham ist sehr heimstark, hat eine gute Defensive und Offensive - darauf sind wir eingestellt. Die Jungs sind heiß!" Personal: Aristotelis Dimitriadis, Florian Markert, Sascha Luft, Oliver Harandt und Julian Arnold können nicht mitwirken.

Das Hinspiel gewann Kornburg mit 5:0 (!) gegen Ingolstadt. – Foto: Wolfgang Zink

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Das Spiel gegen Münchberg ist abgehakt. Die Analyse fiel klar und deutlich aus. Am Ende ist es so: Wenn du keine Tore machst, kannst du auch nicht gewinnen. Insofern war das die Maximalausbeute. Die Defensive steht gut, aber vorne fehlen die Tore. Seit Beginn der Restrunde haben wir eine kleine Ladehemmung - nur zwei Tore in vier Spielen. Wir müssen den Knoten in unserer Offensive schnell zum Platzen bringen. Insofern dürfte klar sein, woran wir in dieser Woche gearbeitet haben. Gegen Ammerthal wollen wir die Dinger dann auch machen und drei Punkte holen." Personal: Fehlen werden definitiv Yannik Jassmann, Kevin Bär und Matthias Löblein. Serdal Gündogan (Trainer, Ammerthal): "Nachdem wir gegen Fortuna Regensburg nach einer guten Leistung keinen Sieg einfahren konnten, ist die Enttäuschung schon wieder - mit der gleich am Freitag kommenden Herausforderung in Eltersdorf - abgehakt. Hier sind auf dem Papier die Rollen des Favoriten und Underdogs klar verteilt. Allerdings werden wir, wie in den Spielen zuvor auch, unsere Momente im Spiel erhalten. Nutzen wir diese, wird es ein offenes Spiel, in dem alles passieren kann."



Personal: Es fehlen Fabio Pirner (Schambein), Mario Plott (Kreuzband), Noah Pirner (Zerrung) und Kamalou Tschagouni (Handbruch) Samstag

Dominic Rühl (Trainer, Eichstätt): "Bei uns ist nach der erfolgreichen Englischen Woche die Stimmung natürlich richtig gut. Vor allem, da wir trotz kurzfristiger Ausfälle gezeigt haben, dass wir mit nur wenigen Tagen Pause im Stande sind, bis zum Abpfiff Vollgas geben zu können. Mit Gebenbach erwartet uns nun das mit Abstand schwerste Heimspiel seit dem Restart. Nicht nur mit Dominik Haller den aktuell besten Torschützen, sondern auch in der Mittelachse mit viel Qualität versehen, werden wir definitiv stark gefordert sein. Wir sind uns darüber im klaren, dass Gebenbach als einziges Team in Eltersdorf gewonnen hat, in Erlangen gewinnen hätte müssen - und auch im Hinspiel wars ein hartes Stück Arbeit. Daher werden wir die Bereitschaft aufbringen, alles reinzuwerfen, um unser Heimspiel entsprechend erfolgreich zu gestalten. Personal: Die Lage entspannt sich etwas. Afrik Ekin, Florian Lamprecht, Luca Ruiu und Pascal Schittler sind wieder einsatzfähig, sodass nur noch Daniel Hofrichter, Timo Jung, Jan Zimmermann, Jonas Perconti und Domenic Raimann ausfallen. Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Die Tabellensituation zeichnet ein eindeutiges Bild: Spitzenreiter Eichstätt wird als Favorit in dieses Spiel gehen. Uns erwartet eine körperlich sehr robuste und laufstarke Mannschaft, die brandgefährlich ist bei Standards. Eine Mammutaufgabe für uns! Wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Vielleicht gelingt uns ja die Überraschung und wir können mindestens einen Punkt mitnehmen." Personal: Einige angeschlagene und kranke Spieler hinterlassen viele Fragezeichen.

Achim Kaufmann (Co-Trainer, Abtswind): "Nach zwei sieglosen Partien zum Auftakt und dem Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen den Würzburger FV gilt es für unsere Mannschaft endlich die verdienten Punkte einzufahren. Wir erwarten eine technisch gut ausgebildete, junge und ehrgeizige Mannschaft. Wir als Trainerteam sind sehr zuversichtlich, dass wir uns für die harte Arbeit am Wochenende nun endlich belohnen können." Personal: Zu den bekannten Ausfällen kommen Matthias Wächter (Knieverletzung) und Hannes Bauer (Gehirnerschütterung) hinzu. Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Unser Ziel gegen TSV Abtswind ist es, von Beginn an mit viel Leidenschaft, Mut und Selbstvertrauen zu spielen, um das Auswärtsspiel zu gewinnen. Personal: Rekonvaleszent: Titus Knoche, Homam Mahmoud (beide Leistenprobleme), Adrian Nagel (Sprunggelenk), Alexander Nittnaus und Leon Rudenko (beide Knieverletzung).

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Mit sieben Punkten aus den drei Spielen nach der Pause sind wir gut gestartet. Im Heimspiel gegen den TSV Neudrossenfeld wollen wir unsere Serie aufrecht erhalten. Wir treffen auf eine erfahrene Mannschaft und wollen wieder versuchen, defensiv stabil zu bleiben." Personal: Max Frank wurde am Meniskus operiert. Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Die Stimmung und Lage ist eigentlich unverändert: Wir verfolgen unser Ziel Klassenerhalt nach zwei Niederlagen zum Auftakt genauso wie jetzt nach dem Sieg. In Hof erwartet uns ein ganz anderes Spiel als die Heimspiele zuletzt, worauf wir vorbereitet sein müssen und werden. Der Gegner hat Rückenwind und eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Aber wir müssen uns nicht kleiner machen als wir sind. Dennoch bin ich gespannt, wie Hof nun mit der Favoritenrolle umgeht, nachdem sie bislang frei aufgespielt haben, weil sie einige vielleicht schon abgeschrieben hatten. Personal: Stefan Kolb und Florian Förster kehren in den Kader zurück.

Auf der Grünen Au steigt das Oberfranken-Duell zwischen Hof und Neudrossenfeld. – Foto: Mario Wiedel

Patrick Schönfeld (Trainer, Ingolstadt): "Mit Kornburg erwarten wir eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Sie haben zwar gegen Eichstätt verloren, waren aber die deutlich spielstärkere Mannschaft. Bereits im Hinspiel hat uns der TSV vor sehr große Herausforderungen gestellt. Wir sind gewarnt!" Personal: Said Souleymane, der in Neumarkt verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, ist neu im gut gefüllten Lazarett. Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Wir haben in den vergangenen beiden Spielen unsere guten Phasen einfach nicht genutzt, um Tore zu schießen. Und dann reicht es eben nur zum 1:1 und gegen Eichstätt konsequenterweise zu gar nichts, da sie eben aus ihren Chancen etwas Zählbares gemacht haben. Somit ist klar, was wir verbessern müssen und was im Training ganz oben auf der Agenda gestanden ist. Mit dem FCI treffen wir auf eine permanent nach vorne verteidigende Mannschaft mit schnellen Offensivspielern, die sehr konstant auftritt." Personal: Alle Mann sind fit.

