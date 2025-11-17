Andelsbacher Pflichtsieg in St. Blasien

Nicht wenige staunten kurz vor der Pause über das Selbstvertrauen von Marc Rueb. Nach einem Foul an Felix Schmidle blieb dem gut leitenden Schiedsrichter Axel Amann keine andere Wahl als auf den Punkt zu zeigen. Rueb trat an und verwandelte souverän und eiskalt zum 0:1. Ein Tor, das sich bis dahin nur spärlich abzeichnete. Zwar war der Favorit aus Andelsbach die offensivere Mannschaft, konnte aber nur zweimal richtig Gefahr ausstrahlen. Einmal wäre Felix Schmidle dabei fast das frühe 0:1 durch seine Spezialtechnik „Lüpfer“ gelungen. Die gefährlichsten Aktionen der Gastgeber geschahen kurz vor dem Pausenpfiff. Lars Rautenberg setzte einen fast perfekten Distanzschuss in den Winkel, der an diesem Tag top aufgelegte Luis Isele fischte diesen aber sensationell weg. Auch bei der anschließenden Chance von Magnus Gantert war er hellwach und sicherte den Ball im Nachfassen.

Die Anfangsphase der zweiten Hälfte war vor allem durch ruppiges Einsteigen auf beiden Seiten geprägt. Die Heimmannschaft musste nach nur 49 Minuten mit einer gelb-roten Karte vorlieb nehmen. Dass Andelsbach aber ein Mann mehr auf dem Spielfeld hatte spiegelte sich bis zum Abpfiff aber nicht wider. Im Anschluss ergaben sich auf beiden Seiten mehrere Halbchancen, die aber meist nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Mit zunehmend schwindender Spielzeit wurde aber doch deutlich, dass Andelsbach als Favorit in die Partie ging. Christian Eschbach ließ diesem Eindruck in der 84. Minute auch Taten folgen und machte den Deckel auf einen verdienten Pflichtsieg drauf.