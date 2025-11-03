Andelsbach verliert gegen Angstgegner Unteralpfen Verlinkte Inhalte Kreisliga A Ost Unteralpfen Andelsbach

Was Borussia Mönchengladbach einst für Bayern München oder Italien für Deutschland war, ist der SV Unteralpfen für die Spvgg Andelsbach. In den letzten acht gespielten Spielen gewann der Albbrucker Ortsteil sieben Mal, häufig knapp, wie auch an diesem 10. Spieltag.

Auf einem durchzechten Rasen startete die Partie recht schnell. Eine der schnell gespielten Akionen fand nach nur 10 Minuten Leon Gross, der freistehend vor Isele per Chipball das 1:0 markieren konnte. Isele hatte zwar noch die Finger am Ball, allerdings nicht entscheidend genug und so kullerte der Ball am Ende über die Linie. Bis zum Ende der ersten Halbzeit kam danach selten ein spielerisch gutes Niveau auf, dies war sicherlich auch dem Platz und Wetter geschuldet. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Andelsbach Probleme, den Gegner in den ersten Angriffsreihen zu stören. Die Folge war ein in die Spitze gespielter Pass, ein falsches Kommando der Hintermannschaft und ein einfach zu verwandelndes Tor.