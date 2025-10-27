Andelsbach und Wutöschingen trennen sich unentschieden Verlinkte Inhalte Kreisliga A Ost Wutöschingen Andelsbach

Zum neunten Spieltag in der Kreisliga A Ost empfing die Spielvereinigung Andelsbach die Sportvereinigung aus Wutöschingen. Zuhause in Hänner noch punktverlustfrei und mit guten Ergebnissen aus den letzten Spielen im Rücken, sollte möglichst auch gegen den Gegner von der Wutach zählbare Punkte her. Die Bilanz der beiden Teams gegeneinander war mit jeweils einem 2:1-Auswärtssieg ausgeglichen.

Kick-Off im nassen Hänner

Bei kalt-nassem Herbstwetter mussten sich beide Teams zunächst mit den Platzbedingungen zurechtfinden, ehe die Partie nach guten 10 Minuten erstmals Fahrt aufnahm. Der erste Abschluss gehörte den Gästen und dieser hatte es in sich: Über den linken Flügel wurde eine gute Flanke vors Tor geschlagen, der Stürmer köpfte den Ball wuchtig an die Latte. Glück für die Andelsbacher, die aber im Gegenzug zur Führung treffen konnten. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld hatte Fischer viel Platz und nur noch einen Gegenspieler vor sich. Mit seinem Tempo ging der Flügelstürmer am Abwehrmann vorbei und traf aus sehr spitzem Winkel sehenswert zur Führung.

Fischer versenkt den Ball fast von der Grundlinie im Tor

Die SpVgg Wutöschingen zeigte sich unbeeindruckt vom Führungstreffer und war von nun an durch lange Bälle die gefährlichere Mannschaft, allerdings ohne sich zwingende Chancen zu erspielen. Kurz vor der Halbzeit wurde es dann plötzlich sehr hektisch: Die Gäste schafften es, durch einen Doppelpack von Büche und De Carolis das Spiel zu drehen, ehe Felix Schmidle den Ausgleich erzielen konnte, nachdem er gut von Tom Jehle in Szene gesetzt wurde. Mit dem 2:2 ging es in die Pause.

Trotz grausigem Wetter gute Stimmung am Spielfeldrand

Die Gäste kamen besser aus der Halbzeit und belohnten sich nach wenigen Minuten für den engagierten Aufritt. Aus dem Rückraum traf Elsässer wuchtig zum 2:3. Der erneute Rückstand wirkte wie ein Weckruf für Andelsbach. Die Gastgeber waren nun tonangebend und kamen immer wieder gefährlich nach vorne. Angetrieben vom umtriebigen Justin Reinacher wurden mehrere gute Möglichkeiten herausgespielt, gute Abschlüsse allerdings liegen gelassen. In Minute 72 dann der verdiente Ausgleich. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum bugsierte erneut Toptorjäger Schmidle den Ball über die Linie. Mit dem Rücken zum Tor nahm er den Ball aus der Luft mit der Hacke und erzielte artistisch sein elftes Saisontor und markierte damit seinen dritten Doppelpack in Folge!

Jubel über Saisontor Nummer 11 von Schmidle

Die Schlussviertelstunde war dann geprägt von vielen Fouls und Unterbrechungen. Die einzige größere Chance bot sich Nils Weisser, dessen Abschluss aus dem Rückraum allerdings knapp über die Latte rauschte. Nach 91 nassen Minuten pfiff der gute leitende Unparteiische Andreas Kleiser die Partie ab. Das 3:3 Unentschieden entspricht dem Spielverlauf, beide Mannschaften bleiben damit im oberen Mittelfeld der Liga und in Schlagdistanz zur Spitze.

15 Punkte aus 9 Spielen: Die SpVgg ist im Soll