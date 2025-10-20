Andelsbach überrascht Erzingen Verlinkte Inhalte Kreisliga A Ost Erzingen Andelsbach

Dass Andelsbach nach dem Derbysieg gegen Laufenburg direkt dem nächsten Favoriten Punkte abnehmen konnte, lag vor allem an zwei entscheidenden Faktoren: brutaler Effizienz vor dem gegnerischen Tor und einer kämpferischen Abwehrleistung rund um Isele und Co. Der weiterhin ungeschlagene Tabellenführer aus dem Klettgau verzweifelte hingegen am eigenen Abschluss. Trotz drückender Überlegenheit wollte dem FCE der Siegtreffer am Ende nicht gelingen. Und so sprach Alfredo Di Feo (FC Erzingen) im anschliessenden Interview mit dem SÜDKURIER nicht ohne Grund von «zwei verlorenen Punkten».

Besser hätte Andelsbach kaum in die Partie starten können. Zwar scheiterte Luca Wolff kurz nach dem Anpfiff noch an der Latte, doch nur wenige Augenblicke später durfte Andelsbach gleich zweimal jubeln. Die mitgereisten Auswärtsfans beschrieben das ersten Tor nach nur 5 Minuten fast einstimmig als «Slapstick». Nach einer Flanke brauchte es drei Torabschlüsse, zahlreiche Erzinger Beine und schließlich einen grätschenden Schmidle, um die überraschend frühe Gästeführung zu erzielen. Nur kurze Zeit später sollte der Andelsbacher Topstürmer das nächste Tor erzielen. Ein Freistoß von Christian Eschbach fand Felix Schmidle plötzlich freistehend. Der nahm den Ball satt per Volley und traf nicht nur zum 0:2, sondern bewarb sich damit auch für das Tor des Monats. Nach nur zehn Minuten stand es 0:2 und erst dann begann Erzingen zu zeigen, warum sie als Aufstiegskandidat Nummer eins gelten. Die Blau-Weissen erspielten sich Chance um Chance und bauten kontinuierlich mehr Druck auf. Der an diesem Tag bestens aufgelegte Luis Isele liess nur ein einziges Mal Nerven zeigen, als er Luca Rosa im Strafraum von den Beinen holte. Den protestlos gegebenen Elfmeter hätte Isele beinahe pariert – der äußerst schwach geschossene Ball fand am Ende dennoch den Weg über die Linie. Dem verdienten Anschluss wollten die Erzinger den direkten Ausgleich folgen lassen. Nach nur 30 Minuten musste sich Andelsbach mit allem, was zur Verfügung stand, dem drohenden Unheil entgegenwerfen. Gerade jene 15 Minuten, in denen der Ausgleich verhindert werden konnte, waren am Ende wohl entscheidend für den Punktgewinn. Viele Andelsbacher Beine im Strafraum blockten Schuss um Schuss, sollte doch einmal einer durchkommen, parierte Isele stark und wenn selbst er einmal geschlagen war, rettete Eschbach auf der Linie.