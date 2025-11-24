Andelsbach schlägt auch den SV Jestetten zuhause! Verlinkte Inhalte Kreisliga A Ost Jestetten Andelsbach

Bei eisig kalten Temperaturen war am Samstag Abend der Bezirksligaabsteiger aus Jestetten zu Gast auf dem Sportplatz in Hänner. Aufgrund der Minusgraden und des gefrorenen Rasens war zunächst unklar, ob Fussball überhaupt möglich ist, Schiedsrichter Vogelbacher entschied aber, das Spiel anzupfeifen.

Einlauf der Mannschaften bei Minustemperaturen

Beide Teams taten sich zu Beginn mit den Bedingungen schwer und waren darauf bedacht, mit den Platzverhältnissen klarzukommen. Den ersten gefährlichen Vorstoß wagten die Gäste und belohnten sich direkt dafür. Der erste gute Abschluss wurde von Isele zunächst stark pariert, der Nachschuss von Stürmer Azzato war dann aber drin. Andelsbach ließ sich nicht beirren und hatte in Anschluss fast direkt geantwortet. Der Freistoß von Willmann flog knapp über die Latte. In der Folge passierte nicht viel, das Spiel plätscherte ohne größere Torraumszenen vor sich hin, Jestetten war die bessere Mannschaft und verwaltete die Führung souverän. Die SpVgg blieb durch Standards gefährlich und glich mittels eines Freistoßes nach einer halben Stunde auch aus: Die Flanke von Willmann kam gut platziert, Schmidle traf per Kopf zum Ausgleich. Bis zur Pause blieb es dabei.

Starke Abwehrleistung der Viererkette

Aushilfscoach Patrick Ruch schien in der Halbzeitansprache die richtigen Worte gefunden zu haben, die Gastgeber kamen mit ordentlich Schwung aus der Kabine und drückten die Jestetter nach Wiederanpfiff hinten rein. Die vielversprechenden Abschlusssituationen fanden aber nicht den Weg ins Tor. Die größte Chance bot sich Kapitän Eschbach, der den Ball an die Latte hämmerte. Mit zunehmender Spieldauer fanden aber auch der SVJ wieder in die Partie und es entwickelte sich ein sehr ansehnliches Spiel, bei dem beide Teams gute fußballerische Ansätze und spielte temporeichen Offensivfussball zeigten. In der offenen Parite war in Minute 73 erneut Schmidle zur Stelle und erzielte die Führung für Andelsbach: Nach einem Torwartfehler blieb der Toptorjäger cool, behauptete stark den Ball und traf ins verwaiste Tor. Jestetten drückte in der Folge nochmal heftig auf den Ausgleich, Andelsbach verteidigte aber sehr konzentriert und verhinderte gefährliche Situationen. Selbst kam man mit Kontern immer wieder zu guten Abschlüssen, aus denen in der letzten Spielminute der 3:1 Endstand resultierte. Jehle bekam den Ball gut 20 Meter vor dem Tor quergelegt und traf mit einem satten Schuss in den langen Winkel. Kurz darauf pfiff der souverän leitende Schiedsrichter die Partie ab.

Jehle macht mit dem 3:1 den Deckel druff!