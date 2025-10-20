Andelsbach II feiert den zweiten Sieg in Folge

Ein gemütlicher Sonntagskick am Morgen. So könnte das Spiel der beiden Reservemannschaften aus Schwörstadt und Andelsbach zusammengefasst werden. Das Spiel startete ruhig und ohne nennenswerte Offensivaktionen. Nach einer guten Viertelstunde aber, erspielte sich die SpVgg durch Kristian Vidic zwei große Chancen zur Führung. Bei der ersten Gelegenheit konnte Vidic eine scharf gespielte Flanke nur noch mit den Zehenspitzen berühren, bei der zweiten traf er den Ball zwar vollumfänglich, dafür aber mit zu viel Kraft. Kurze Zeit später rutschte ein Andelsbacher Akteur so unglücklich aus, dass er mit dem Verdacht auf eine Knieverletzung ins Spital gebracht werden musste. Gute Besserung an dieser Stelle. Das Spiel blieb weiter Abschlussarm und so war es nicht verwunderlich, dass das erste Tor durch einen Elfmeter fallen musste. Den gerechtfertigten Strafstoss verwandelte Dominik Matt kurz vor dem Pausenpfiff souverän.
In der zweiten Hälfte erspielte sich vor allem Andelsbach die besseren Möglichkeiten. Den Auftakt machte abermals Vidic, als er sich in der 58. Minute gut im Strafraum behauptete. Sein anschliessender Schuss hätte er aber lieber auf den einschussbereiten Reinacher gelegt. Eine viertel Stunde vor Ende hätte Julian Leu den Gast mit 2:0 in Führung bringen können. Nach dem er den internen Zweikampf mit Vidic um den Ball für sich entschied, flog sein Schuss über das Tor. Nur kurze Zeit später bestraften die Hausherren die Andelsbacher Chancenverwertung und trafen sehenswert zum 1:1. Andelsbach drängte allerdings weiter aufs Tor und wurde nach weiteren Chancen am Ende doch noch belohnt. In seinemvorerst letzten Andelsbach Spiel erzielte Vidic den Siegtreffer.