Andelsbach II feiert den zweiten Sieg in Folge

Ein gemütlicher Sonntagskick am Morgen. So könnte das Spiel der beiden Reservemannschaften aus Schwörstadt und Andelsbach zusammengefasst werden. Das Spiel startete ruhig und ohne nennenswerte Offensivaktionen. Nach einer guten Viertelstunde aber, erspielte sich die SpVgg durch Kristian Vidic zwei große Chancen zur Führung. Bei der ersten Gelegenheit konnte Vidic eine scharf gespielte Flanke nur noch mit den Zehenspitzen berühren, bei der zweiten traf er den Ball zwar vollumfänglich, dafür aber mit zu viel Kraft. Kurze Zeit später rutschte ein Andelsbacher Akteur so unglücklich aus, dass er mit dem Verdacht auf eine Knieverletzung ins Spital gebracht werden musste. Gute Besserung an dieser Stelle. Das Spiel blieb weiter Abschlussarm und so war es nicht verwunderlich, dass das erste Tor durch einen Elfmeter fallen musste. Den gerechtfertigten Strafstoss verwandelte Dominik Matt kurz vor dem Pausenpfiff souverän.