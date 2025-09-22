Andelsbach gewinnt erneut gegen Säckingen in Hänner!

Nur eineinhalb Wochen nach dem 5:2 Pokalerfolg der SpVgg gegen den FC 08 Bad Säckingen kam es zur Neuauflage des Spiels auf dem Sportplatz in Hänner. Die Vorzeichen für die Heimelf sahen allerdings weniger gut aus: Weitere Verletzungen und Abwesenheiten sorgten für einen sehr dünnen Kader, nur mit Aushilfe einiger Leuten aus der Reserve konnte überhaupt eine Mannschaft gestellt werden konnte.

Auf dem gut besuchten Sportplatz kamen die Gäste aus der Trompeterstadt zunächst besser in die Partie und verbuchten die ersten Abschlüsse. Wirklich gefährlich wurde es allerdings selten, wenn dann war der gut aufgelegte Isele zur Stelle. Mit zunehmender Spieldauer konnten sich die Hausherren allerdings besser reinkämpfen und nach einer guten halben Stunde in Führung gehen. Auf Zuspiel von Elias Willmann war Tom Jehle zur Stelle und erzielte den Führungstreffer, was gleichzeitig den Halbzeitstand darstellte.

Andelsbach kam mit ordentlich Vorwärtsdrang aus der Kabine. Wenige Momente nach Wiederanpfiff konnte Felix Schmidle den Ball hoch gewinnen, zog mit Tempo am Torhüter vorbei und erzielte aus spitzem Winkel das 2:0. Doch der FC 08 Bad Säckingen zeigte sich unbeeindruckt und spielte nun zielstrebig nach vorne. Die Andelsbach-Verteidigung schien hiervon überfordert und fing sich innerhalb einer Viertelstunde drei Gegentore. Das Spiel wurde nun hitzig und emotional, beide Teams und die Fans diskutierten viel mit dem Schiedsrichter, der dies aber jederzeit gut im Griff hatte und generell eine gute Leistung bot. In Minute 77 trug sich erneut Schmidle in die Torschützenliste ein und erzielte den Ausgleich. Fünf Minuten vor Schluss dann der erneute Turn-Around. Halbfeldflanke von Willmann, Jehle legte per Kopf quer zum eingewechselten Lennart Meier. Wenige Meter vor dem Tor hatte der Joker viel Platz und Zeit und schob den Ball überlegt zur erneuten Führung ein. Die restlichen Spielminuten waren sehr ruppig, Andelsbach schaffte es aber, die knappe Führung ins Ziel zu bringen.