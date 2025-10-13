Andelsbach gewinnt das Derby gegen Laufenburg in Hänner!

Aufgrund der anstehenden Wasenfahrt wurden beide Heimspiele der SpVgg auf den Freitagabend gelegt, was aufgrund der angespannten Personalsituation bei der Ersten und Zweiten Mannschaft für Probleme führen sollte. Dennoch waren beide Teams im Stande, 14 Mann zu akquirieren und den Spieltag durchzuziehen. Die Erste ging mit dem Rückenwind aus dem 2:1 Sieg in Eschbach in die Partie. Da die Reserve des SV08 aber ebenfalls gut in die Saison gestartet ist, war man sich um die Schwierigkeit der Aufgabe bewusst.

Auf ein Abtasten zu Spielbeginn verzichteten beide Mannschaften, Andelsbach hatte nach wenigen Sekunden bereits den ersten Abschluss und konnte kurz darauf bereits den frühen Führungstreffer erzielen. Felix Schmidle setzte mit einem tollen Chipball hinter die Abwehrkette Tom Jehle in Szene, der sich gegen Abwehrspieler und Torwart physisch stark behaupten konnte und aus kurzer Distanz traf. Beflügelt vom früheren Treffer rannten die Gastgeber weiter an und erarbeiteten sich weitere Abschlüsse. Allerdings blieb auch der Gast aus Laufenburg gefährlich und erzielte nach einer knappen Viertelstunde den Ausgleichstreffer. Ein eigentlich harmloser Ball aus dem Mittelfeld rutschte unglücklich an zwei Abwehrspieler vorbei, der Stürmer von Laufenburger traf mit einem satten Schuss. In der Folge egalisierten sich die beiden Teams weitestgehend. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz, Andelsbach kam über die Flügel in die gefährlicheren Räume. In Minute 33 traf die SpVgg dann zur erneuten Führung: Schmidle behauptete im Mittelfeld stark den Ball und verlagerte auf Nick Fischer, dessen scharfe Hereingabe Aushilfs-Mittelstürmer Lennart Meier im Grätschen ins Tor knallte. Die Gäste versuchten nun wieder mehr in die Offensive zu investieren, fanden aber kein Mittel um an der gut sortierten Innenverteidigung um Fabian Leuenberger und Nils Weisser vorbeizukommen. So blieb es bis zur Halbzeit beim knappen aber verdienten 2:1.

Der zweite Durchgang startete wie der erste mit viel Vorwärtsdrang durch die Hausherren. Immer wieder kam die SpVgg gefährlich vors Tor. Nach einem langen Ball auf Jehle legte dieser den Ball am Torwart vorbei und wurde an der 16er-Linie abgeräumt. Eine knifflige Situation, die der Schiedsrichter mit Gelb und Freistoss an der Strafraumkante bewertete, großes Glück für die Gäste! Andelsbach belohnte sich allerdings wenig später für den engagierten Auftritt. Weisser überspielte mit einem langen Ball das gesamte Feld und legte diesen perfekt in den Lauf des durchgestarteten Schmidle. Der Toptorjäger zeigte wieder einmal seine ganze Klasse und lüpfte den Ball aus 20 Meter technisch anspruchsvoll über den Torhüter zum 3:1. Die Laufenburger Zweite fand nun gar nicht mehr ins Spiel und kassierte wenige Minuten später das nächste Gegentor. Nach einem Abwehrfehler war erneut Schmidle frei durch und schob abgeklärt zum Doppelpack ein. Nach einer Stunde war das Spiel damit so gut wie entschieden. Andelsbach zog sich nun etwas zurück und konzentrierte sich aufs Verteidigen, Laufenburg fand kaum Ideen um in Abschlusspositionen zu kommen. Falls sich den Gästen dennoch mal die Chance bot, war der gut aufgelegte Torwart Luis Isele zur Stelle und zeigte zum Teil überragende Reflexe auf der Linie. Die SpVgg selbst blieb mit Kontern gefährlich, die aber zum Teil zu unsauber abgeschlossen wurden. Wenige Minuten vor Schluss konnte der SV08 nach einem Freistoss zwar das 4:2 erzielen, mehr war aber an diesem Tag nicht drin. Nach 90+7 Minuten pfiff der gut leitetende Schiedsrichter Fabian Böhler die Partie ab.

Die SpVgg Andelsbach baut damit den guten Saisonstart aus und besiegte die Laufenburger Reserve verdient mit 4:2. Die Andelsbacher waren in diesem Spiel das griffigere Team und boten vor allem eine geschlossenere Teamleistung als die Laufenburger. Mit nun 13 Punkten aus 7 Spielen liegt man absolut im Soll und steht auf Tabellenplatz 6. Zeitgleich war auch die Zweite Mannschaft erfolgreich und gewann ihr Heimspiel gegen die SpVgg Wehr mit 6:1. Tags darauf folgte die jährliche Wasenfahrt mit dem Verein, auch dieser Tag wurde zu einem vollen Erfolg!