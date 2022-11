Anatomen spielen Mauer an die Wand!

Trotz der unglücklichen 2:3-Niederlage am Sonntag bei Tabellenführer FC Rot (siehe ASC-Blog 2098) herrschte beim ASC Neuenheim II an Allerheiligen keineswegs Grabesstimmung. Im Gegenteil! Die Mannschaft von Trainer Frank Schüssler sprühte vor allem nach der Halbzeitpause nur so vor Spielfreude.

In der ersten Hälfte stotterte der ASC-Motor noch. Die Viktoria ging durch Kevin Golombek nach einer durchwachsenen halben Stunde in Führung (31). Nach dem Ausgleich durch Dennis Schnepf (33.) verpasste Mauer mit einem vom souveränen ASC-Torwart Mert Yavuz parierten Strafstoß den erneuten Vorsprung. Im Gegenzug drehte Dennis Schnepf die kurzweilige Partie mit seinem zweiten Treffer (43.).

Dennis Schnepf dank Vierfach-Wumms an die Torjäger-Spitze!

Nach dem Wiederanpfiff des über alle Zweifel erhabenen Schiedsrichters Gerd Wolf spielte der ASC II die SG Mauer nach allen Regeln der Kreisliga-Fußballkunst an die Wand. Nach einem Foul an Theo Kremoser (Foto: tizi) und einer mit einer gelbroten Karte garnierten Talkshow mit dem Schiri verwandelte Dennis Schnepf seinen zweiten Strafstoß mit buddhahafter Gelassenheit und anatomischer Präzision zur 3 : 1-Vorentscheidung - siehe Videopost auf ASC Facebook & HP.

Der vor dem Elfmeter gefoulte 18 Jahre junge Power-Angreifer Theo Kremoser (Foto: Tizi) nahm kurz danach eine Flanke von Dennis Schnepf an und perfektionierte im Fallen den vierten ASC-Treffer (71.) - siehe Videopost. Neuenheim ließ den Ball so smart zirkulieren, dass das Zuschauen eine Freude war, kombinierte schnell, direkt und ohne überflüssige Soloschnörkel.

"Man of the Match" Dennis Schnepf köpfte nach einem XXL-Diagonalpass von Luca Weiler und einem feinfühligen Looping-Schuss von Nistret Pollomi mit seinem vierten Treffer und 11. Saisontor zum 5 : 1-Endstand ein (82.) - siehe Videopost auf ASC Facebook und Homepage. Mit diesem Fünferpack waren die Gäste noch gut bedient!

