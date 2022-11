Anatomen auf Kurs: 9 Punkte aus den letzten drei Spielen!

Mit dem dritten Sieg in Folge verabschiedet der ASC Neuenheim sich als zuversichtlicher Landesliga-Fünfter in die lange Winterpause. Am ersten Rückrunden-Spieltag gingen die von den Co-Trainern Marcel Hofbauer und Pierre Heidicker klug gecoachten Anatomen bereits nach zwei Minuten in Führung. Mittelfeldstratege Linus Held adressierte einen Freistoß aus gut 25 Metern über die TSV-Mauer hinweg genau ins linke Eck - siehe Videoposts auf ASC Facebook. Nach einer einseitigen halben Stunde mit einem besonnenen Neuenheimer Spielaufbau aus der von Christian Mühlbauer und Fabian Springer souverän gebildeten Abwehrzentrale erhöhte Angreifer Stefan Berger, bereits der vierte Kapitän nach den verletzt fehlenden Führungskräften Levin Sandmann, Dominik Räder und Lucas Ring, mit einer raffinierten XXL-Bogenlampe über TSV-Keeper Lukas Proissl hinweg ins Kürnbacher Netzwerk zum 2 : 0-Pausenstand (30.) - siehe Videopost auf ASC Facebook. Kurz nach dem Wiederanpfiff des rundum überzeugenden, 21 Jahre jungen Schiedsrichters Furkan Icli (Tauberbischofsheim) verhinderte der ansonsten selten geprüfte ASC-Torhüter Steven Ullrich den Anschlusstreffer, als er einen platzierten Foulelfmeter von TSV-Kapitän Fabian Frick per Flugabwehr entschärfte (48.) - siehe Videopost auf ASC Facebook. Mit einem spektakulären Eckball-Hattrick besiegelte Neuenheim das Kürnbacher Schicksal. Jeweils nach einer Präzisionsecke von Oliver Kubis, der den erkrankten Standard-Maestro Tarek Aliane bestens vertrat, besorgten der nach der Pause eingewechselte Headhunter Philipp Knorn (Foto) mit seinem Doppel-Wumms (54./61.) und Mittelstürmer Ralf Berger (90.) mit seinem 7. Saisontor ebenfalls per Kopf den leistungsgerechten 5 : 0-Endstand - siehe Videoposts auf ASC Facebook.