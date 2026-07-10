Anatolij Mironenko entscheidet sich für den TSV Wulsdorf

– Foto: TSV Wulsdorf

Der TSV Wulsdorf hat einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Mit Anatolij „Tolik“ Mironenko kehrt ein ehemaliger Spieler zum Verein zurück und verstärkt die Defensive der Grün-Weißen.

Besonders reizvoll aus Sicht des Vereins: Künftig läuft Mironenko gemeinsam mit seinem Bruder Egor Mironenko für den TSV Wulsdorf auf. Beide sollen mit ihrer Erfahrung und ihrer Spielweise zu wichtigen Stützen der Mannschaft werden.

Die Brüder sind sowohl als Innenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar. Nach Angaben des Vereins zeichnen sie sich vor allem durch ihre kompromisslose Zweikampfführung, ihre körperliche Präsenz und ihren hohen Einsatzwillen aus.