Anastasios Koutras kehrt nach Korschenbroich zurück Der VfB Korschenbroich holt Anastasios Koutras vom SC Union Nettetal zurück. von Tristan Benten · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Koutras beim Abschluss – Foto: Markus Verwimp

In der vergangenen Winterpause verließ Anastasios Koutras den VfB Korschenbroich in Richtung Landesliga. Nach nur einem halben Jahr beim SC Union Netteal entschied sich der Mittelfeldakteur für eine Rückkehr zum A-Ligisten. Zudem konnte der VfB sieben weitere Zugänge verkünden.

Rückkehr eines wichtigen Scorers Zur Saison 2023/24 wechselte Koutras vom Rheydter SV nach Korschenbroich. Beim VfB war er in der B-Liga mit acht Toren und 13 Vorlagen gleich in seiner ersten Saison ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. In der darauffolgenden Spielzeit konnte er acht Treffer und elf Assists beisteuern und war somit ein entscheidender Faktor für den Aufstieg in die Kreisliga A. Auch in der A-Liga konnte der Mittelfeldspieler sein Können auf die Probe stellen und mit elf Scorern (fünf Tore, sechs Vorlagen) in nur 13 Partien glänzen. Durch seine Leistungen zog der 23-Jährige die Blicke einiger Vereine auf sich. Allen voran hatte Union Nettetal den jungen Spieler im Blick. Noch im Winter folgte der Wechsel zum SC in die Landesliga.

Dort kam er in 13 Landesliga-Partien und einer Bezirksliga-Begegnung für die Zweitvertretung zum Einsatz. Ein Scorer gelang ihm in der Liga zwar nicht, dafür sorgte er mit seinem Doppelpack im Kreispokal-Viertelfinale gegen den SC Viktoria 09 Krefeld für das Weiterkommen. Nun will der 23-Jährige in Korschenbroich an seine alten Statistiken anknüpfen. Augenmerk auf junge Spieler Neben Koutras konnte der VfB in den vergangenen Wochen sieben weitere Zugänge vermelden. Kemal Canbolat, Ferdi Mert Bayram, Mossab Mortabit, Alexander Neufeld, Emirhan Kaya, Robin Mönch und Simon Phlipsen gehören ab der kommenden Saison zum Kader des A-Ligisten.