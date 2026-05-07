Analyse des Heimvorteils im europäischen Spitzenfußball

Auf der Grundlage ligaweiter und mannschaftsspezifischer Daten vergleicht die Analyse die in Heim- und Auswärtsspielen erzielten Punkte sowie Siege. Dabei wird untersucht, welchen Anteil der Gesamtpunkte die Vereine auf eigenem Terrain errungen haben, um aufzuzeigen, wo die heimische Kulisse nach wie vor eine Festung ist und wo die Dominanz vor eigenem Publikum bröckelt.
Die Daten belegen, dass die spanische La Liga den stärksten Heimvorteil aller sieben untersuchten Ligen aufweist. Die spanischen Vereine erzielten beachtliche 62,68 % ihrer Gesamtpunkte vor heimischem Publikum. In der Rangliste folgen die französische Ligue 1 (60,38 %) und die niederländische Eredivisie (60,18 %). Das andere Ende des Spektrums markiert die italienische Serie A: Mit einem Heimpunkt-Anteil von nur 52,94 % ist sie die ausgeglichenste Liga der Studie.
Auch in absoluten Zahlen wird die spanische Dominanz deutlich: Die Teams der La Liga sammelten zu Hause 581 Punkte und 167 Siege. Zum Vergleich: In der Serie A stehen 514 Heimpunkten immerhin 445 Auswärtspunkte gegenüber (bei 134 Heimsiegen zu 117 Auswärtssiegen).
Die Festung Barcelona: Der FC Barcelona ist das einzige Team in den sieben europäischen Top-Ligen mit einer makellosen Bilanz – die Katalanen gewannen alle ihre 17 Heimspiele.
Heim-Abhängigkeit: Der FC Elche ist der „Heim-Spezialist“ der Studie; 81,58 % der Punkte wurden im eigenen Stadion geholt.
Auswärts-Spezialisten: Tottenham Hotspur fällt aus der Rolle – nur 29,73 % ihrer Punkte stammen aus Heimspielen.
Ohne Reise-Glück: Wolverhampton und der italienische Club Pisa sind die einzigen Teams, die bisher noch keinen einzigen Auswärtssieg verbuchen konnten.
Dominante Gäste: Eine interessante Ausnahme bilden Bayern München, der FC Porto und die PSV Eindhoven. Als einzige Tabellenführer der untersuchten Ligen haben sie in der Fremde mehr Punkte gesammelt als im eigenen Stadion.
Den kompletten Bericht mit allen detaillierten Statistiken und weiteren Grafiken können Sie direkt bei Winsportsonline lesen.