Analyse des Heimvorteils im europäischen Spitzenfußball

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Auf der Grundlage ligaweiter und mannschaftsspezifischer Daten vergleicht die Analyse die in Heim- und Auswärtsspielen erzielten Punkte sowie Siege. Dabei wird untersucht, welchen Anteil der Gesamtpunkte die Vereine auf eigenem Terrain errungen haben, um aufzuzeigen, wo die heimische Kulisse nach wie vor eine Festung ist und wo die Dominanz vor eigenem Publikum bröckelt.

Die Daten belegen, dass die spanische La Liga den stärksten Heimvorteil aller sieben untersuchten Ligen aufweist. Die spanischen Vereine erzielten beachtliche 62,68 % ihrer Gesamtpunkte vor heimischem Publikum. In der Rangliste folgen die französische Ligue 1 (60,38 %) und die niederländische Eredivisie (60,18 %). Das andere Ende des Spektrums markiert die italienische Serie A: Mit einem Heimpunkt-Anteil von nur 52,94 % ist sie die ausgeglichenste Liga der Studie.

Auch in absoluten Zahlen wird die spanische Dominanz deutlich: Die Teams der La Liga sammelten zu Hause 581 Punkte und 167 Siege. Zum Vergleich: In der Serie A stehen 514 Heimpunkten immerhin 445 Auswärtspunkte gegenüber (bei 134 Heimsiegen zu 117 Auswärtssiegen).