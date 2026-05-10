Anagennisis siegt, Welzheim, Kleinaspach top, Matzenbach gewinnt 6:0

Kreisliga A2:

SV Unterweissach II – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 4:0

Der SV Unterweissach II feierte einen souveränen Heimsieg, bei dem die Weichen bereits in der ersten Halbzeit gestellt wurden. Hamza Aras eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, bevor Jannis Scholz mit dem Halbzeitpfiff in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Gäste der SGM schwächten sich in der zweiten Hälfte selbst, als Joel Lux in der 70. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In Überzahl schraubte erneut Jannis Scholz das Ergebnis weiter in die Höhe und machte mit seinen Treffern in der 79. und 90. Minute seinen Hattrick sowie den deutlichen 4:0-Endstand perfekt.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II – SV Allmersbach II 3:3

In Erbstetten sahen die Zuschauer eine turbulente Begegnung, die mit einer Punkteteilung endete. Die Hausherren legten einen Blitzstart hin und führten durch Simon Geldner (1.) und Manuel Tsvetkov (10.) bereits früh mit 2:0. Allmersbach II fand durch Lion Karsch (40.) noch vor der Pause den Anschluss, doch direkt nach dem Seitenwechsel stellte Leon Mehmeti (47.) den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase gehörte die Bühne jedoch Kevin Schippert, der mit seinen Toren in der 63. und 85. Minute den erneuten Rückstand wettmachte und dem SV Allmersbach II das 3:3-Unentschieden rettete.

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – TSC Murrhardt 6:0

In Kleinaspach sahen die Fans eine beeindruckende Einzelschau von Jan Celik, der die Gäste aus Murrhardt fast im Alleingang besiegte. Er erzielte insgesamt vier Treffer, beginnend mit dem 1:0 in der 23. Minute. Ein unglückliches Eigentor von Mesut Mahmutoglu (33.) sorgte für den 2:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel erhöhte Pascal Hofer (51.) auf 3:0, bevor Jan Celik mit einem Hattrick innerhalb von nur acht Minuten (54., 60., 62.) das halbe Dutzend voll machte und den 6:0-Endstand besiegelte.

TSV Sulzbach-Laufen – FC Viktoria Backnang 5:0

Der TSV Sulzbach-Laufen ließ gegen die Viktoria aus Backnang über die gesamte Spielzeit keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Marek Hähnel besorgte in der 29. Minute die Führung, die Lucas Bohn (47.) unmittelbar nach dem Wiederanpfiff ausbaute. In der Folge schraubten erneut Marek Hähnel (52.), Jakob Kämmerling (59.) und schließlich Louis-Elia Ziehr (75.) das Ergebnis auf 5:0 hoch. Die Gäste fanden offensiv kaum statt, während die Hausherren ihre Chancen konsequent nutzten.

FC Welzheim – Großer Alexander Backnang 6:1

Der FC Welzheim feierte einen Kantersieg, obwohl die Gäste zunächst noch mithalten konnten. Tim Schneidereit brachte Welzheim in der 8. Minute in Führung, was Pascal Sirokas (25.) mit dem Ausgleich beantwortete. Die Freude des Großen Alexander Backnang währte jedoch nur kurz, da Ruven Nübel die Partie mit zwei schnellen Toren in der 29. und 34. Minute noch vor der Pause auf 3:1 stellte. In der zweiten Halbzeit erhöhte ein Eigentor von Oleksandr Stasiuk (66.) auf 4:1, bevor Colin Pieper (76.) und Patrick Wenzel (78.) den deutlichen 6:1-Heimsieg perfekt machten.

SK Fichtenberg – FSV Weiler zum Stein 4:0

In einer hitzigen Partie behielt der SK Fichtenberg sportlich die Oberhand, geriet jedoch mit der Spielleitung aneinander. Nicolas Schmiedt sorgte mit einem frühen Doppelpack in der 23. und 26. Minute für eine beruhigende Führung. Überschattet wurde die erste Hälfte durch den Platzverweis für Bastian Kübler, der in der 39. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Trotz der Unterzahl blieb Fichtenberg spielbestimmend und schraubte das Ergebnis durch zwei weitere Treffer von Jannik Paxian (67., 77.) auf den 4:0-Endstand hoch.

FV Sulzbach/Murr – SV Steinbach 1:2

In Sulzbach blieb es spannend bis zum Schluss, mit dem besseren Ende für die Gäste. Kevin Holstein brachte Steinbach bereits in der 6. Minute in Front. Der FV Sulzbach/Murr kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück und belohnte sich in der 56. Minute durch den Ausgleichstreffer von Angel Simeonov Stanchev. Als sich die Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug Steinbach in der 90. Minute eiskalt zu: Talha Ünal markierte den viel umjubelten Treffer zum 1:2-Auswärtssieg und ließ die Hausherren ohne Punkte zurück.