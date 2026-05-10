Anagennisis siegt, Welzheim, Kleinaspach top, Matzenbach gewinnt 6:0

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.
Anagennisis Schorndorf dominierte die Partie über weite Strecken und legte bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg. Theodoros Tsilimantos eröffnete in der 23. Minute den Torreigen, bevor Nenad Laski (29.) nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte. Praktisch mit dem Pausenpfiff schnürte erneut Tsilimantos (45.) seinen Doppelpack zum 3:0. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Mohammed Nonda Sylla (48.) mit dem 4:0 für die endgültige Entscheidung. Den Gästen aus Remshalden gelang durch Nick Müller (86.) kurz vor Schluss lediglich noch der Ehrentreffer zum 4:1-Endstand.
In einer lange Zeit ausgeglichenen und torlosen Begegnung fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Beide Defensivreihen standen stabil, bis Marco Schäfler in der 81. Minute die entscheidende Lücke fand und das goldene Tor zum 1:0-Heimsieg erzielte. Winterbach konnte in den verbleibenden Minuten keine Antwort mehr finden.
Die Reserve des SV Fellbach sicherte sich drei Punkte in einer turbulenten Schlussphase. Deniz Ergen (27.) und Muktada Abdalah (38.) brachten die Hausherren in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Lange passierte wenig, bis Drilon Osmani in der 84. Minute per Foulelfmeter den Anschluss für den FC Kosova Kernen herstellte. Nur zwei Minuten später wurde es hitzig: Egzon Krasniqi (86.) sah auf Seiten der Gäste die Rote Karte. Trotz Unterzahl drängte Kernen auf den Ausgleich, doch Fellbach rettete den 2:1-Sieg über die Zeit.
Die Partie endete mit einem 2:1-Erfolg für den SSV Steinach-Reichenbach. Die Hausherren behielten in dem Duell die Oberhand und sicherten sich die drei Punkte vor heimischer Kulisse.
Der TB Beinstein drehte die Partie nach einem späten Rückstand in der ersten Hälfte. Sergio Corica Cuello brachte die Gäste aus Hohenacker tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+4) mit 0:1 in Führung. Im zweiten Durchgang schlug Beinstein jedoch zurück: Niklas Lösch (69.) besorgte den Ausgleich, bevor ein unglückliches Eigentor von Jannik Jänel (72.) das Spiel zugunsten der Hausherren drehte. In der Nachspielzeit (90.+2) machte Felix Holub mit dem 3:1 alles klar.
In Birkmannsweiler sahen die Zuschauer eine Punkteteilung, bei der beide Treffer innerhalb weniger Minuten in der ersten Halbzeit fielen. Meridon Samahodaj brachte den VfR in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Schornbacher Reserve ließ nicht lange auf sich warten: Nick Albeck markierte in der 32. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. In der verbleibenden Spielzeit neutralisierten sich beide Teams weitestgehend.
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Der SV Unterweissach II feierte einen souveränen Heimsieg, bei dem die Weichen bereits in der ersten Halbzeit gestellt wurden. Hamza Aras eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, bevor Jannis Scholz mit dem Halbzeitpfiff in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Gäste der SGM schwächten sich in der zweiten Hälfte selbst, als Joel Lux in der 70. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In Überzahl schraubte erneut Jannis Scholz das Ergebnis weiter in die Höhe und machte mit seinen Treffern in der 79. und 90. Minute seinen Hattrick sowie den deutlichen 4:0-Endstand perfekt.
In Erbstetten sahen die Zuschauer eine turbulente Begegnung, die mit einer Punkteteilung endete. Die Hausherren legten einen Blitzstart hin und führten durch Simon Geldner (1.) und Manuel Tsvetkov (10.) bereits früh mit 2:0. Allmersbach II fand durch Lion Karsch (40.) noch vor der Pause den Anschluss, doch direkt nach dem Seitenwechsel stellte Leon Mehmeti (47.) den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase gehörte die Bühne jedoch Kevin Schippert, der mit seinen Toren in der 63. und 85. Minute den erneuten Rückstand wettmachte und dem SV Allmersbach II das 3:3-Unentschieden rettete.
In Kleinaspach sahen die Fans eine beeindruckende Einzelschau von Jan Celik, der die Gäste aus Murrhardt fast im Alleingang besiegte. Er erzielte insgesamt vier Treffer, beginnend mit dem 1:0 in der 23. Minute. Ein unglückliches Eigentor von Mesut Mahmutoglu (33.) sorgte für den 2:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel erhöhte Pascal Hofer (51.) auf 3:0, bevor Jan Celik mit einem Hattrick innerhalb von nur acht Minuten (54., 60., 62.) das halbe Dutzend voll machte und den 6:0-Endstand besiegelte.
Der TSV Sulzbach-Laufen ließ gegen die Viktoria aus Backnang über die gesamte Spielzeit keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Marek Hähnel besorgte in der 29. Minute die Führung, die Lucas Bohn (47.) unmittelbar nach dem Wiederanpfiff ausbaute. In der Folge schraubten erneut Marek Hähnel (52.), Jakob Kämmerling (59.) und schließlich Louis-Elia Ziehr (75.) das Ergebnis auf 5:0 hoch. Die Gäste fanden offensiv kaum statt, während die Hausherren ihre Chancen konsequent nutzten.
Der FC Welzheim feierte einen Kantersieg, obwohl die Gäste zunächst noch mithalten konnten. Tim Schneidereit brachte Welzheim in der 8. Minute in Führung, was Pascal Sirokas (25.) mit dem Ausgleich beantwortete. Die Freude des Großen Alexander Backnang währte jedoch nur kurz, da Ruven Nübel die Partie mit zwei schnellen Toren in der 29. und 34. Minute noch vor der Pause auf 3:1 stellte. In der zweiten Halbzeit erhöhte ein Eigentor von Oleksandr Stasiuk (66.) auf 4:1, bevor Colin Pieper (76.) und Patrick Wenzel (78.) den deutlichen 6:1-Heimsieg perfekt machten.
In einer hitzigen Partie behielt der SK Fichtenberg sportlich die Oberhand, geriet jedoch mit der Spielleitung aneinander. Nicolas Schmiedt sorgte mit einem frühen Doppelpack in der 23. und 26. Minute für eine beruhigende Führung. Überschattet wurde die erste Hälfte durch den Platzverweis für Bastian Kübler, der in der 39. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Trotz der Unterzahl blieb Fichtenberg spielbestimmend und schraubte das Ergebnis durch zwei weitere Treffer von Jannik Paxian (67., 77.) auf den 4:0-Endstand hoch.
In Sulzbach blieb es spannend bis zum Schluss, mit dem besseren Ende für die Gäste. Kevin Holstein brachte Steinbach bereits in der 6. Minute in Front. Der FV Sulzbach/Murr kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück und belohnte sich in der 56. Minute durch den Ausgleichstreffer von Angel Simeonov Stanchev. Als sich die Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug Steinbach in der 90. Minute eiskalt zu: Talha Ünal markierte den viel umjubelten Treffer zum 1:2-Auswärtssieg und ließ die Hausherren ohne Punkte zurück.
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In Steinbach erlebten die Zuschauer ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Den Auftakt machte Karim Abu Dia, der die Hausherren praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Im zweiten Durchgang kämpfte sich Bühlerzell zurück: Florian Kachel glich in der 66. Minute per Handelfmeter aus, bevor Maximilian Fischer die Partie in der 80. Minute zum 1:2 drehte. Steinbach zeigte jedoch eine beeindruckende Moral. Nur zwei Minuten später erzielte Paul Müller (82.) den Ausgleich zum 2:2, ehe Pascal Hopf in der 90. Minute den viel umjubelten Treffer zum 3:2-Endstand markierte.
Für den TSV Hessental verlief der Nachmittag denkbar unglücklich. Ein entscheidender Wendepunkt der Partie war die Rote Karte für Daniel Kolegov in der 36. Minute, die die Hausherren früh in Unterzahl brachte. Die Reserve aus Ilshofen nutzte den personellen Vorteil im zweiten Durchgang konsequent aus. Nevio Luis Bareiß Teixeira eröffnete in der 49. Minute den Torreigen zum 0:1. Danach schlug die Stunde von Jannis Schierle, der mit einem Doppelschlag in der 60. und 65. Minute den 0:3-Endstand herstellte und damit den Auswärtssieg für Ilshofen sicherte.
In Bühlertann sahen die Fans eine enge Begegnung, die erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Die SGM Rosengarten ging in der 32. Minute durch Vincent Bilk mit 0:1 in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern durch Swen Köbler (47.) der schnelle Ausgleich zum 1:1. Lange Zeit sah es nach einer Punkteteilung aus, doch die Gäste hatten den längeren Atem. In der 84. Minute war es Malte Brolich, der den entscheidenden Treffer zum 1:2 erzielte und Rosengarten damit die drei Punkte bescherte.
Der TSV Sulzdorf feierte einen Heimsieg gegen Vellberg. Kurz vor der Halbzeitpause brachte Kouadio Kouakou (43.) sein Team mit 1:0 in Front. Im zweiten Durchgang erhöhte Hannes Baumann in der 63. Minute auf 2:0. Vellberg kam zwar durch einen verwandelten Foulelfmeter von Hannes Fischer (69.) noch einmal auf 2:1 heran, doch Sulzdorf ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. In der 90. Minute sorgte Ibrahim Messaoudi mit dem Tor zum 3:1 für die endgültige Entscheidung und den Endstand.
Ein wahres Offensiv-Spektakel bekamen die Zuschauer in Michelbach zu sehen, das bereits rasant begann. Vasile Alexandru brachte Unterrot in der 2. Minute in Führung, doch Tim Di Mattia glich postwendend in der 5. Minute zum 1:1 aus. Nur sechzig Sekunden später stellte Aytac Uysal (6.) die Führung für Unterrot wieder her. In der Folge avancierte Vasile Alexandru zum Matchwinner für die Gäste, indem er in der 27. und 56. Minute zwei weitere Treffer nachlegte und seinen Hattrick zum 1:4 perfekt machte. Michelbach gab sich nicht auf und kam durch erneut Tim Di Mattia (57.) und Tim Baumann (69.) auf 3:4 heran, konnte die knappe Niederlage in der Schlussphase aber nicht mehr abwenden.
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In Satteldorf sahen die Fans eine äußerst torreiche Begegnung, die bereits in der ersten Halbzeit deutlich in Richtung der Hausherren kippte. Chris Hofmann eröffnete in der 34. Minute den Reigen mit dem 1:0, bevor Simon Kouril (42.) kurz vor der Pause nachlegte. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs erhöhte Chris Belesnai (45.+1) sogar auf 3:0. Direkt nach dem Seitenwechsel schraubte Michael Kranz (50.) das Ergebnis auf 4:0 hoch. Stimpfach gab sich jedoch nicht auf und kam durch Yannick Rein (56.) zum 4:1-Anschlusstreffer. Die Hoffnung der Gäste hielt bis zur 77. Minute, als erneut Chris Hofmann mit seinem zweiten Tor zum 5:1 alles klar machte. Der Treffer zum 5:2-Endstand durch Yvan Dylan Kamgang in der 90. Minute war letztlich nur noch Ergebniskosmetik.
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich in Hengstfeld eine turbulente Partie mit einer rasanten Anfangsphase. Elia Blumenstock brachte die Heimelf bereits in der 7. Minute in Führung, doch die Antwort der Gäste folgte prompt: Sven Maier drehte das Spiel mit einem Doppelschlag in der 8. und 13. Minute zum 1:2. Kurz vor der Pause schwächten sich die Hausherren selbst, als Dennis Hahn in der 42. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl geriet Hengstfeld nach dem Seitenwechsel weiter unter Druck. Emmanuel Forson erhöhte in der 53. Minute auf 1:3. Zwar konnte Robert Becke (61.) noch einmal auf 2:3 verkürzen, doch erneut Emmanuel Forson stellte nur sechzig Sekunden später (62.) den alten Abstand wieder her. In der 70. Minute machte Forson mit seinem dritten Treffer zum 2:5-Endstand seinen Hattrick und den Auswärtssieg perfekt.
In Dünsbach sahen die Zuschauer eine kampfbetonte Partie, in der die Gäste aus Honhardt zweimal vorlegten. Fabian Rau markierte in der 10. Minute das 0:1, was Marvin Keidel (40.) kurz vor der Pause ausgleichen konnte. Im zweiten Durchgang ging Honhardt durch Julian Munz (62.) erneut in Führung, doch die Wende für Dünsbach leitet ein unglückliches Eigentor von Jens König (70.) zum 2:2 ein. Die Hausherren nutzten das Momentum: Erneut war es Marvin Keidel, der in der 74. Minute das Spiel zum 3:2 drehte, bevor Dennis Hauber (83.) mit dem 4:2-Endstand für die endgültige Entscheidung sorgte.
Die Begegnung in Gammesfeld war defensivgeprägt. Vor 140 Zuschauern fiel die Entscheidung bereits in der Anfangsphase. Berkant Kirmizier erzielte in der 10. Minute den Führungstreffer für den VfR Altenmünster. In der Folge sahen die Zuschauer ein zähes Ringen, bei dem Gammesfeld zwar um den Ausgleich bemüht war, aber kein Mittel gegen die stabil stehende Defensive der Gäste fand. Altenmünster verwaltete den knappen Vorsprung über 80 Minuten konsequent und entführte die drei Punkte.
Der FC Matzenbach feierte in Brettheim ein regelrechtes Schützenfest und dominierte die Partie nach Belieben. Danut-Gheorghita Esanu stellte die Weichen mit einem Doppelpack in der 15. und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste nicht locker: Michael Rein (66.), Denis Kuzenko (70.), Steven Trajcevski (76.) und Maurice Weinschenk (86.) schraubten das Ergebnis kontinuierlich auf 0:6 hoch. In der Schlussminute bot sich Matzenbach sogar noch die Chance auf das siebte Tor, doch Henrik Herbst (90.) scheiterte mit einem Elfmeter, was am deutlichen Auswärtserfolg jedoch nichts mehr änderte.
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