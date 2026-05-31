Anagennisis siegt 5:0, Meister Welzheim mit 11:0, Honhardt gewinnt 7:1

Vor 150 Zuschauern gelang dem SSV Steinach-Reichenbach eine beeindruckende Aufholjagd. Tobia Portolano brachte die Gäste bereits in der zweiten Minute in Führung und erhöhte kurz vor der Pause per Foulelfmeter auf 2:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gastgeber zurück. Julian Leitlein verkürzte in der 50. Minute, ehe Niklas Wanek kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte (83.). In der Schlussminute sorgte Vily Leandre Djine Toukam schließlich für den umjubelten Siegtreffer zum 3:2-Endstand (90.).

Der TSV Schornbach II setzte sich gegen den VfL Winterbach deutlich durch. Marco Benzinger brachte die Gäste früh in Führung (3.), doch Kevin Mezger glich bereits in der 11. Minute aus. Nick Albeck drehte die Partie (23.), nachdem zuvor Claudio Isbaner mit einem Foulelfmeter an Torwart Tom Heermann gescheitert war (20.). Nach der Pause erhöhte Isbaner auf 3:1 (61.). Petros Gelis verkürzte per Handelfmeter noch einmal auf 2:3 (72.), doch Nick Albeck (79.) und Claudio Isbaner (80.) machten mit ihren zweiten Treffern des Tages den 5:2-Heimsieg perfekt.

SV Breuningsweiler II – Anagennisis Schorndorf 0:5

Anagennisis Schorndorf feierte beim SV Breuningsweiler II einen klaren Auswärtssieg. Theodoros Tsilimantos brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, ehe Mohammed Nonda Sylla nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte (14.). Nach dem Seitenwechsel traf Sylla erneut zum 3:0 (60.). Tsilimantos legte mit weiteren Treffern in der 66. und 84. Minute nach und schnürte damit einen Dreierpack zum 5:0-Endstand.

1. FC Hohenacker – SV Hertmannsweiler 4:1

Der 1. FC Hohenacker gewann gegen den SV Hertmannsweiler deutlich mit 4:1. Jonas Fröschle brachte die Gastgeber bereits in der dritten Minute in Führung. Tim Bachmann glich zwar kurz darauf aus (7.), doch nach der Roten Karte gegen Niklas Hug in der 20. Minute mussten die Gäste lange in Unterzahl spielen. Jonas Fröschle erzielte in der 55. Minute die erneute Führung für Hohenacker. Cedric Sigle (75.) und Louis Wettemann (76.) sorgten in der Schlussphase für den klaren Endstand.

TV Weiler/Rems – FSV Waiblingen II 2:1

Der TV Weiler/Rems setzte sich in einer temporeichen Anfangsphase gegen den FSV Waiblingen II durch. Philipp Klodt brachte die Gastgeber in der 17. Minute per Foulelfmeter in Führung. Noel Palmeri gelang jedoch nur zwei Minuten später der Ausgleich (19.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Gabriel Osei erzielte in der 21. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand.

FC Kosova Kernen – TB Beinstein 3:1

Der FC Kosova Kernen drehte die Partie gegen den TB Beinstein und gewann mit 3:1. Domenico Vocaturo brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Rinor Krasniqi der Ausgleich für die Gastgeber (38.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Fatbardh Behlulaj in der 71. Minute für die Führung des FC Kosova Kernen. In der Nachspielzeit stellte Marek Zeich mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar (90.+2).

SV Fellbach II – SC Korb 0:0

Der SV Fellbach II und der SC Korb trennten sich torlos. In einer umkämpften Begegnung standen die Defensivreihen beider Mannschaften im Mittelpunkt. Klare Torchancen blieben selten, sodass die Partie mit einem 0:0 endete.