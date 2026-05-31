Anagennisis siegt 5:0, Meister Welzheim mit 11:0, Honhardt gewinnt 7:1

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.
SSV Steinach-Reichenbach – SV Remshalden 3:2
Vor 150 Zuschauern gelang dem SSV Steinach-Reichenbach eine beeindruckende Aufholjagd. Tobia Portolano brachte die Gäste bereits in der zweiten Minute in Führung und erhöhte kurz vor der Pause per Foulelfmeter auf 2:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gastgeber zurück. Julian Leitlein verkürzte in der 50. Minute, ehe Niklas Wanek kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte (83.). In der Schlussminute sorgte Vily Leandre Djine Toukam schließlich für den umjubelten Siegtreffer zum 3:2-Endstand (90.).
TSV Schornbach II – VfL Winterbach 5:2
Der TSV Schornbach II setzte sich gegen den VfL Winterbach deutlich durch. Marco Benzinger brachte die Gäste früh in Führung (3.), doch Kevin Mezger glich bereits in der 11. Minute aus. Nick Albeck drehte die Partie (23.), nachdem zuvor Claudio Isbaner mit einem Foulelfmeter an Torwart Tom Heermann gescheitert war (20.). Nach der Pause erhöhte Isbaner auf 3:1 (61.). Petros Gelis verkürzte per Handelfmeter noch einmal auf 2:3 (72.), doch Nick Albeck (79.) und Claudio Isbaner (80.) machten mit ihren zweiten Treffern des Tages den 5:2-Heimsieg perfekt.
SV Breuningsweiler II – Anagennisis Schorndorf 0:5
Anagennisis Schorndorf feierte beim SV Breuningsweiler II einen klaren Auswärtssieg. Theodoros Tsilimantos brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, ehe Mohammed Nonda Sylla nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte (14.). Nach dem Seitenwechsel traf Sylla erneut zum 3:0 (60.). Tsilimantos legte mit weiteren Treffern in der 66. und 84. Minute nach und schnürte damit einen Dreierpack zum 5:0-Endstand.
1. FC Hohenacker – SV Hertmannsweiler 4:1
Der 1. FC Hohenacker gewann gegen den SV Hertmannsweiler deutlich mit 4:1. Jonas Fröschle brachte die Gastgeber bereits in der dritten Minute in Führung. Tim Bachmann glich zwar kurz darauf aus (7.), doch nach der Roten Karte gegen Niklas Hug in der 20. Minute mussten die Gäste lange in Unterzahl spielen. Jonas Fröschle erzielte in der 55. Minute die erneute Führung für Hohenacker. Cedric Sigle (75.) und Louis Wettemann (76.) sorgten in der Schlussphase für den klaren Endstand.
TV Weiler/Rems – FSV Waiblingen II 2:1
Der TV Weiler/Rems setzte sich in einer temporeichen Anfangsphase gegen den FSV Waiblingen II durch. Philipp Klodt brachte die Gastgeber in der 17. Minute per Foulelfmeter in Führung. Noel Palmeri gelang jedoch nur zwei Minuten später der Ausgleich (19.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Gabriel Osei erzielte in der 21. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand.
FC Kosova Kernen – TB Beinstein 3:1
Der FC Kosova Kernen drehte die Partie gegen den TB Beinstein und gewann mit 3:1. Domenico Vocaturo brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Rinor Krasniqi der Ausgleich für die Gastgeber (38.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Fatbardh Behlulaj in der 71. Minute für die Führung des FC Kosova Kernen. In der Nachspielzeit stellte Marek Zeich mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar (90.+2).
SV Fellbach II – SC Korb 0:0
Der SV Fellbach II und der SC Korb trennten sich torlos. In einer umkämpften Begegnung standen die Defensivreihen beider Mannschaften im Mittelpunkt. Klare Torchancen blieben selten, sodass die Partie mit einem 0:0 endete.
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SV Unterweissach II – SV Allmersbach II 2:0
Der SV Unterweissach II setzte sich gegen den SV Allmersbach II mit 2:0 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Kevin Flatau die Gastgeber in der 55. Minute in Führung. Dominik Weller sorgte in der 76. Minute mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung und den Heimsieg.
FSV Weiler zum Stein – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 3:4
Die Zuschauer sahen eine abwechslungsreiche und torreiche Begegnung. Ibrahim Iseni brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung, ehe Ümit Karatekin ausglich (32.). Nur vier Minuten später sorgte ein Eigentor von Dominik Bloch für die erneute Führung der SGM (36.). Daniel Klaiber erhöhte nach der Pause auf 3:1 (54.). Der FSV Weiler zum Stein kämpfte sich jedoch eindrucksvoll zurück: Fatih Yenisen verkürzte zunächst (63.) und erzielte in der 73. Minute auch den Ausgleich. Die Freude der Gastgeber währte allerdings nur kurz, denn nur eine Minute später traf Daniel Klaiber erneut und sicherte der SGM Erbstetten/TSG Backnang II den 4:3-Auswärtssieg (74.).
Großer Alexander Backnang – VfR Murrhardt 2:2
Großer Alexander Backnang und der VfR Murrhardt trennten sich mit einem Unentschieden. Vincenzo Pace brachte die Gäste bereits in der vierten Minute in Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Pascal Sirokas glich nur zwei Minuten später aus (6.). Angelo Sipala stellte in der 28. Minute die Führung für den VfR Murrhardt wieder her. Erst kurz vor Schluss gelang Georgios Xanthopoulos der Treffer zum 2:2-Endstand (87.).
FC Viktoria Backnang – FV Sulzbach/Murr abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.
SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – SK Fichtenberg 5:3
Die SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg gewann nach einer turbulenten Partie mit 5:3. Lukas Zanker (10.), Nico Dell'Orzo (18.) und Lukas Krawtschuk (38.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Zanker mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:0 (45.+1). Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der SK Fichtenberg eindrucksvoll zurück. Nicolas Schmiedt verkürzte zunächst (57.), ehe Jannik Paxian mit einem Doppelpack (71., 86.) auf 3:4 stellte. In der Nachspielzeit machte Jean-Pierre Jarmer jedoch mit dem Treffer zum 5:3 alles klar (90.+3).
TSC Murrhardt – FC Welzheim 0:11
Der FC Welzheim feierte beim TSC Murrhardt einen Kantersieg. Kim-Steffen Schmidt eröffnete den Torreigen in der siebten Minute und traf später noch zweimal (30., 89.). Daniel Werner (15.), Colin Pieper mit einem Doppelpack (33., 40.) und Daniel Gantner per Foulelfmeter (42.) sorgten bereits zur Pause für eine 6:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Carlos Widmann (65.), Christian Simon Hoppe (73.), Patrick Wenzel (77.) und Kevin Kröning (86.) das Ergebnis weiter. Den Schlusspunkt setzte erneut Kim-Steffen Schmidt mit seinem dritten Treffer des Tages zum 11:0-Endstand.
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – TSV Sulzbach-Laufen 6:0
Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach gewann gegen den TSV Sulzbach-Laufen deutlich mit 6:0. Jan Celik brachte die Gastgeber in der 11. Minute in Führung, Christian Marino (26.) und Enes Halici (33.) bauten den Vorsprung weiter aus. Nach der Roten Karte gegen Sebastian Haas direkt nach der Pause (46.) spielte Sulzbach-Laufen in Unterzahl. Jan Celik erhöhte per Foulelfmeter auf 4:0 (57.) und schnürte damit einen Doppelpack. Ferris Medagli (75.) und David Heeb (77.) machten das halbe Dutzend voll. In der Nachspielzeit sah zudem Louis-Elia Ziehr die Gelb-Rote Karte (94.).
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Sportfreunde DJK Bühlerzell – TSV Hessental 6:1
Die Sportfreunde DJK Bühlerzell feierten gegen den TSV Hessental einen deutlichen Heimsieg. Florian Dambacher brachte die Gastgeber mit einem schnellen Doppelpack innerhalb von zwei Minuten in Führung (36., 38.). Nach der Pause baute Bühlerzell den Vorsprung weiter aus. Bastian Scheper erhöhte auf 3:0 (63.), Maximilian Fischer legte nur wenig später das vierte Tor nach (67.). Manuel Spieß sorgte in der 73. Minute für das 5:0. Kurz zuvor hatte TSV-Spieler Marco Fischer die Rote Karte gesehen (72.). Oluwashola Riliwon Nasiru gelang in der 79. Minute der Ehrentreffer für die Gäste, ehe Marco Wengert mit dem Treffer zum 6:1-Endstand den Schlusspunkt setzte (82.).
TSV Sulzdorf – SC Bühlertann 2:3
Der SC Bühlertann drehte beim TSV Sulzdorf einen Zwei-Tore-Rückstand und gewann noch mit 3:2. Serhii Rusyn brachte die Gastgeber bereits in der 11. Minute in Führung und erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (47.). Lange sah Sulzdorf wie der sichere Sieger aus, doch Samuel Bidenbach leitete mit seinem Treffer in der 67. Minute die Aufholjagd ein. Sebastian Rüger glich in der 75. Minute aus, bevor Hannes Boy in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer zum 3:2 erzielte (90.+1).
TSV Michelbach/Bilz – SGM Rosengarten 0:2
Die SGM Rosengarten nahm beim TSV Michelbach/Bilz drei Punkte mit. Lange Zeit blieb die Begegnung torlos, ehe Vincent Bilk in der 83. Minute die Führung für die Gäste erzielte. In der Schlussminute machte Dominik Kubincanek mit dem Treffer zum 2:0-Endstand alles klar (90.).
SC Steinbach-Comburg – Spvgg Unterrot 2:0
Der SC Steinbach-Comburg setzte sich gegen die Spvgg Unterrot mit 2:0 durch. Bereits in der ersten Halbzeit bot sich den Gastgebern die Chance zur Führung, doch Florian Schreiber scheiterte mit einem Handelfmeter an Torwart Silas Ciupke (32.). Nach dem Seitenwechsel gelang Karim Abu Dia schließlich das 1:0 (60.). Pascal Hopf sorgte in der 82. Minute mit dem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung zugunsten des SC Steinbach-Comburg.
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SpVgg Gammesfeld – TSV Dünsbach 3:0
Vor 257 Zuschauern setzte sich die SpVgg Gammesfeld souverän gegen den TSV Dünsbach durch. Emanuel Hertlein brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Aaron Weber erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (38.). Direkt nach dem Seitenwechsel schnürte Hertlein mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack und stellte den 3:0-Endstand her (48.). Gammesfeld kontrollierte die Partie anschließend bis zum Schlusspfiff.
SV Brettheim – FC Honhardt 1:7
Der FC Honhardt feierte beim SV Brettheim einen deutlichen Auswärtssieg. Henri Hofmann brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung. Joschua Heißwolf gelang kurz vor der Pause zwar der Ausgleich (42.), doch Andreas Fuchs stellte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs die Führung für Honhardt wieder her (45.+1). Nach der Pause zog der FC Honhardt davon. Mario Fetsch erhöhte auf 3:1 (64.), Petar Zahov traf zum 4:1 (75.). In der Schlussphase sorgten Mario Fetsch mit zwei weiteren Treffern (83., 90.) und Andreas Fuchs (84.) für den klaren 7:1-Endstand.
SpVgg Satteldorf II – VfR Altenmünster 6:3
Die Zuschauer sahen eine torreiche Begegnung zwischen der SpVgg Satteldorf II und dem VfR Altenmünster. Simon Kouril brachte die Gastgeber bereits in der achten Minute in Führung, doch Kaan Denizli glich praktisch im Gegenzug aus (9.). Chris Hofmann stellte den Vorsprung wieder her (28.), ehe Christian Coltis erneut ausglich (36.). Noch vor der Pause brachte Matti Albrecht Satteldorf wieder in Front (40.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Simon Kouril (48.) und Matti Albrecht (65.) jeweils mit ihren zweiten Treffern des Tages. Zwar verkürzte Nils Schüttler zwischenzeitlich auf 3:4 (60.), doch Chris Hofmann setzte mit seinem zweiten Tor in der 79. Minute den Schlusspunkt zum 6:3.
SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – FC Matzenbach 2:4
Der FC Matzenbach gewann bei der SpVgg Hengstfeld-Wallhausen mit 4:2. Marvin Walther brachte die Gäste früh in Führung (9.). Kurz vor der Pause erhöhte Danut-Gheorghita Esanu auf 2:0 (45.+2). Nach dem Seitenwechsel bauten Steven Trajcevski (55.) und erneut Marvin Walther (63.) den Vorsprung auf 4:0 aus. Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht auf und verkürzten durch Robert Becke (67.) sowie Leon Kappler (79.), konnten die Niederlage aber nicht mehr verhindern.
TSV Gerabronn – SSV Stimpfach 2:1
Der TSV Gerabronn drehte gegen den SSV Stimpfach einen frühen Rückstand. Kai Kranz brachte die Gäste bereits in der zweiten Minute in Führung. Lange Zeit hielt dieser Vorsprung Bestand, ehe Lukas Moser in der 63. Minute den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase erhielt Gerabronn einen Foulelfmeter, den Tobias Pelzer in der 83. Minute zum 2:1-Siegtreffer verwandelte.
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