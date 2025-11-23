 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Jens Körner

Anagennisis Schorndorf mit 7:3, Viktoria Backnang gewinnt wildes 5:4

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

Verlinkte Inhalte

KL A1 Rems/Murr/Hall
KL A2 Rems/Murr/Hall
KL A3 Rems/Murr/Hall
KL A4 Rems/Murr/Hall
FC Matzenba.

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

FSV Waiblingen II – TV Weiler/Rems abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.

SV Remshalden – SSV Steinach-Reichenbach 5:2
Remshalden erwischt einen Traumstart und dominiert das Spiel über weite Strecken. Nick Müller eröffnet in der 14. Minute, gefolgt von zwei schnellen Treffern durch Henry Stöhr und Leon Kienzle, die die Gastgeber früh komfortabel in Führung bringen. Kurz vor der Pause vergibt Steinach-Reichenbach die große Chance zum Anschluss, als Daniel Glück per Foulelfmeter an Torwart Manuel Michler scheitert. Direkt nach Wiederanpfiff erhöht Henry Stöhr auf 4:0, ehe die Gäste Moral zeigen: Vily Leandre Djine Toukam verkürzt mit einem Doppelpack auf 4:2. Doch Remshalden bleibt stabil und setzt durch Johannes Pavlidis in der 86. Minute den Schlusspunkt.

VfL Winterbach – TSV Schornbach II 2:4
Schornbach II legt ein beeindruckendes Offensivfeuerwerk hin und führt bereits nach 28 Minuten mit 0:4. Claudio Isbaner eröffnet, Batu Kirli legt nach, und Kevin Mezger schnürt innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack. Winterbach kämpft sich zurück in die Partie und wird zum Ende jeder Halbzeit belohnt: Petros Gelis trifft in der 45. und 89. Minute. Für mehr reicht es jedoch nicht, da Schornbachs frühe Dominanz den Grundstein für den Auswärtssieg legt.

Anagennisis Schorndorf – SV Breuningsweiler II 7:3
Ein wildes Torfestival, das von Anfang an Fahrt aufnimmt. Lukas Friedrich bringt die Gäste früh in Führung, doch Schorndorf reagiert sofort und dreht die Partie innerhalb weniger Minuten durch Rafail Stavridis und Theodoros Tsilimantos. Nach dem erneuten Ausgleich per Foulelfmeter durch Lukas Friedrich übernimmt Schorndorf endgültig die Kontrolle: Shaban Kapllani, Anas Elhor (Doppelpack) und Theodoros Tsilimantos bauen die Führung deutlich aus. Ahmed Azzam setzt in der 81. Minute das 7:2, ehe Lukas Friedrich seinen dritten Treffer zum 7:3-Endstand erzielt. Ein spektakuläres Spiel.

SV Hertmannsweiler – 1. FC Hohenacker 4:3
Hertmannsweiler startet furios und führt nach nur 18 Minuten mit 4:0. Marco Schäfler und Sulayman Ceesay (Doppelpack) sorgen früh für klare Verhältnisse, ehe Aboubacar Camara per Foulelfmeter weiter erhöht. Doch Hohenacker zeigt enorme Moral: Nick Polzin erzielt kurz darauf den Anschluss und verwandelt das Spiel in eine spannungsgeladene Aufholjagd. Mit zwei weiteren Treffern bringt er seine Mannschaft bis auf 4:3 heran. Am Ende rettet Hertmannsweiler den Vorsprung über die Zeit.

SC Korb – SV Fellbach II 4:1
Korb bestimmt das Spiel von Beginn an. Joel Cseledes trifft schon in der 2. Minute und wird zum zentralen Mann der Partie. Philipp Eckardt erhöht nach einer halben Stunde, bevor Cseledes mit seinem zweiten Treffer endgültig für klare Verhältnisse sorgt. Alex Mayer legt das 4:0 nach. Fellbach II gelingt durch Jonas Hess in der 86. Minute nur noch ein Ehrentreffer. Korb feiert einen starken Heimsieg.

TB Beinstein – FC Kosova Kernen 5:3
Die Zuschauer erleben ein torreiches und intensives Spiel. Paul Pfister bringt Beinstein in Führung, doch Kosova Kernen gleicht nach der Pause aus. Danach überschlagen sich die Ereignisse: Florian Keiner erzielt das 2:1, Rinor Krasniqi antwortet per Foulelfmeter. In der Schlussphase beweist Beinstein mehr Durchsetzungsvermögen. Niklas Lösch bringt sein Team erneut in Führung und Ivan Saggio legt nach. Kosova verkürzt noch durch Marek Zeich, doch in der Nachspielzeit verwandelt Niklas Lösch einen Foulelfmeter zum entscheidenden 5:3. Ein abwechslungsreiches Spiel mit hoher Intensität.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SK Fichtenberg – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

VfR Murrhardt – Großer Alexander Backnang 2:1
Backnang erwischt den VfR eiskalt: schon in der 10. Minute schockt Georgios Xanthopoulos die Gastgeber mit dem frühen 0:1. Doch Murrhardt zeigt sofort Charakter — nur sieben Minuten später drückt Jan Niklas Schommer den Ball zum Ausgleich über die Linie. Der VfR arbeitet sich danach immer besser ins Spiel, gewinnt Zweikämpfe und erhöht den Druck. In der 38. Minute werden sie belohnt: Sven Ziegler trifft und dreht die Partie. Backnang rennt im zweiten Durchgang an, aber Murrhardt verteidigt entschlossen und bringt den Sieg leidenschaftlich über die Zeit.

SV Allmersbach II – SV Unterweissach II 5:2
Eine Partie voller Wendungen, aber Allmersbach hat am Ende die klareren Antworten. Philipp Weller eröffnet in der 35. Minute, ehe Silas Laruelle in der 44. Minute den Ausgleich erzwingt. Die zweite Halbzeit gehört dann eindeutig Allmersbach: Christian Seitz trifft in der 59. und 68. Minute jeweils nach starken Offensivaktionen. Als Philipp Weller in der 78. Minute erneut zuschlägt, scheint alles entschieden. Unterweissach verkürzt zwar durch Kevin Flatau (90.+1), doch fast im Gegenzug macht Weller (90.+2) den Deckel endgültig drauf - ein starker Auftritt des Stürmers mit drei Treffern.

FV Sulzbach/Murr – FC Viktoria Backnang 4:5
Ein völlig verrücktes Spiel, bei dem Backnang früh wie der sichere Sieger aussieht: Raffaele Cervone (30.), Arif Akgün (37.) und Emre Ayisik (42.) stellen zur Pause auf ein deutliches 0:3. Und als Yusufhan Öztürk in der 51. Minute sogar auf 0:4 erhöht, scheint die Partie gelaufen. Doch Sulzbach zeigt Moral: Timo Maurer (53.) und Manuel Milde (68.) entfachen neuen Mut. Backnang antwortet durch Tugay Akgün (83.) und zieht auf 2:5 davon. In den Schlussminuten brennt es dann lichterloh: Markus Dietz verwandelt in der 89. Minute einen Foulelfmeter, Kolja Schäffner trifft in der 90.+4 Minute - und plötzlich wäre ein 5:5 fast möglich gewesen. Ein wilder Schlagabtausch, den Backnang am Ende knapp rettet.

FC Welzheim – TSC Murrhardt 6:0
Welzheim spielt von Beginn an wie entfesselt. Tim Schneidereit bringt sein Team mit Treffern in der 29. und 34. Minute schnell auf Kurs. Kurz vor der Pause erhöht Kim-Steffen Schmidt (40.), und schon da wirkt der TSC müde und überfordert. Nach Wiederanpfiff unterstreicht Schneidereit (50.) seine starke Leistung und macht seinen Dreierpack perfekt. Kevin Kröning (68.) und nochmals Kim-Steffen Schmidt (70.) sorgen dafür, dass der Sieg am Ende nahezu demonstrativ wirkt. Eine Machtdemonstration des FC Welzheim.

TSV Sulzbach-Laufen – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

Es fand kein Spiel statt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A4:

Es fand kein Spiel statt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 023.11.2025, 12:30 Uhr
redAutor