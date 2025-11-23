Anagennisis Schorndorf mit 7:3, Viktoria Backnang gewinnt wildes 5:4

Kreisliga A1:

FSV Waiblingen II – TV Weiler/Rems abgesagt

Die Partie wurde abgesagt.

SV Remshalden – SSV Steinach-Reichenbach 5:2

Remshalden erwischt einen Traumstart und dominiert das Spiel über weite Strecken. Nick Müller eröffnet in der 14. Minute, gefolgt von zwei schnellen Treffern durch Henry Stöhr und Leon Kienzle, die die Gastgeber früh komfortabel in Führung bringen. Kurz vor der Pause vergibt Steinach-Reichenbach die große Chance zum Anschluss, als Daniel Glück per Foulelfmeter an Torwart Manuel Michler scheitert. Direkt nach Wiederanpfiff erhöht Henry Stöhr auf 4:0, ehe die Gäste Moral zeigen: Vily Leandre Djine Toukam verkürzt mit einem Doppelpack auf 4:2. Doch Remshalden bleibt stabil und setzt durch Johannes Pavlidis in der 86. Minute den Schlusspunkt.

VfL Winterbach – TSV Schornbach II 2:4

Schornbach II legt ein beeindruckendes Offensivfeuerwerk hin und führt bereits nach 28 Minuten mit 0:4. Claudio Isbaner eröffnet, Batu Kirli legt nach, und Kevin Mezger schnürt innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack. Winterbach kämpft sich zurück in die Partie und wird zum Ende jeder Halbzeit belohnt: Petros Gelis trifft in der 45. und 89. Minute. Für mehr reicht es jedoch nicht, da Schornbachs frühe Dominanz den Grundstein für den Auswärtssieg legt.

Anagennisis Schorndorf – SV Breuningsweiler II 7:3

Ein wildes Torfestival, das von Anfang an Fahrt aufnimmt. Lukas Friedrich bringt die Gäste früh in Führung, doch Schorndorf reagiert sofort und dreht die Partie innerhalb weniger Minuten durch Rafail Stavridis und Theodoros Tsilimantos. Nach dem erneuten Ausgleich per Foulelfmeter durch Lukas Friedrich übernimmt Schorndorf endgültig die Kontrolle: Shaban Kapllani, Anas Elhor (Doppelpack) und Theodoros Tsilimantos bauen die Führung deutlich aus. Ahmed Azzam setzt in der 81. Minute das 7:2, ehe Lukas Friedrich seinen dritten Treffer zum 7:3-Endstand erzielt. Ein spektakuläres Spiel.

SV Hertmannsweiler – 1. FC Hohenacker 4:3

Hertmannsweiler startet furios und führt nach nur 18 Minuten mit 4:0. Marco Schäfler und Sulayman Ceesay (Doppelpack) sorgen früh für klare Verhältnisse, ehe Aboubacar Camara per Foulelfmeter weiter erhöht. Doch Hohenacker zeigt enorme Moral: Nick Polzin erzielt kurz darauf den Anschluss und verwandelt das Spiel in eine spannungsgeladene Aufholjagd. Mit zwei weiteren Treffern bringt er seine Mannschaft bis auf 4:3 heran. Am Ende rettet Hertmannsweiler den Vorsprung über die Zeit.

SC Korb – SV Fellbach II 4:1

Korb bestimmt das Spiel von Beginn an. Joel Cseledes trifft schon in der 2. Minute und wird zum zentralen Mann der Partie. Philipp Eckardt erhöht nach einer halben Stunde, bevor Cseledes mit seinem zweiten Treffer endgültig für klare Verhältnisse sorgt. Alex Mayer legt das 4:0 nach. Fellbach II gelingt durch Jonas Hess in der 86. Minute nur noch ein Ehrentreffer. Korb feiert einen starken Heimsieg.

TB Beinstein – FC Kosova Kernen 5:3

Die Zuschauer erleben ein torreiches und intensives Spiel. Paul Pfister bringt Beinstein in Führung, doch Kosova Kernen gleicht nach der Pause aus. Danach überschlagen sich die Ereignisse: Florian Keiner erzielt das 2:1, Rinor Krasniqi antwortet per Foulelfmeter. In der Schlussphase beweist Beinstein mehr Durchsetzungsvermögen. Niklas Lösch bringt sein Team erneut in Führung und Ivan Saggio legt nach. Kosova verkürzt noch durch Marek Zeich, doch in der Nachspielzeit verwandelt Niklas Lösch einen Foulelfmeter zum entscheidenden 5:3. Ein abwechslungsreiches Spiel mit hoher Intensität.