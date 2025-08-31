Anadoluspor weiter ungeschlagen

Heimsieg im Parkstadion! 🔥
Wir gewinnen souverän mit 3:0 gegen den TSV Wolfsanger II und holen uns die nächsten wichtigen Punkte!
Schon früh hatten wir die erste Riesenchance, als Mikail Demircan in der 22. Minute nur die Latte traf. In der 30. Minute machten wir es dann besser: Nach starker Vorarbeit von Enes Sezer erzielte Emre Biçer das 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte Mikail Demircan nach einer Flanke von Emre mit einem satten Schuss auf 2:0.
Nach der Pause blieben wir gefährlich und in der 62. Minute traf Emre Biçer per Elfmeter zum 3:0 – sein bereits 7. Saisontor! 🎯🔥
Wir hatten noch weitere Möglichkeiten durch Hakan Üstün und Arbon Uka, konnten das Ergebnis aber nicht weiter ausbauen. Am Ende steht ein klarer und verdienter Sieg für uns!