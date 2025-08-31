Anadoluspor weiter ungeschlagen

Wir gewinnen souverän mit 3:0 gegen den TSV Wolfsanger II und holen uns die nächsten wichtigen Punkte! 🩵

Schon früh hatten wir die erste Riesenchance, als Mikail Demircan in der 22. Minute nur die Latte traf. In der 30. Minute machten wir es dann besser: Nach starker Vorarbeit von Enes Sezer erzielte Emre Biçer das 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte Mikail Demircan nach einer Flanke von Emre mit einem satten Schuss auf 2:0.

Nach der Pause blieben wir gefährlich und in der 62. Minute traf Emre Biçer per Elfmeter zum 3:0 – sein bereits 7. Saisontor! 🎯🔥