Anadoluspor stellt vier Neuzugänge vor

Anadoluspor startet mit vier Neuzugängen ins neue Jahr – mi dabei einer aus der dritten bulgarischen Liga.

Der erfahrenste Spieler zwischen denen ist Tolga-Arif Caliskan. Mit Ober- & Berlin-Ligaerfahrung gehört er nun zu den erfahrensten Spielern im Kader. Der Rechtsverteidiger ist für seinen Kampfgeist und Laufbereitschaft bekannt.

Der jüngste Transfer ist Sabri Kaan Özcoban der noch in der Hinrunde bei Türkiyemspor aktiv war. Sabri hat in seiner Jugend bei Hürtürkel, Hertha 06, BFC Dynamo & FC Inter eine anspruchsvolle Ausbildung hinter sich. Der laufstarke junge Spieler kann als Rechtsverteidiger sowie auch in der Offensive eingesetzt werden. Burak Uzun ist sehr über den Transfer erfreut, da Sabri sein F-Jugendspieler während der Zeit bei Hürtürkel war.