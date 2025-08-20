Anadoluspor nicht zu stoppen

Das Spiel gestaltete sich zunächst ausgeglichen. Anadolu kam immer wieder über die schnellen Außen Berkay Aslan und Yunus Fahsi gefährlich nach vorne. Besonders stark präsentierte sich erneut Hakan Üstün, der nicht nur defensiv kaum etwas zuließ, sondern auch das Umschaltspiel mit viel Übersicht ankurbelte.

Nur eine Woche nach dem 4:2-Auswärtserfolg gegen den VfL startete Anadolu erneut selbstbewusst in die Partie. Bereits in der ersten Minute hatte Yunus Fahsi die große Chance zur frühen Führung, doch der Ball verfehlte das Tor um wenige Zentimeter.

Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte erneut Fahsi, der in der 30. Minute alleine aufs Tor zulief, den Ball aber nicht im Netz unterbringen konnte. Auf der Gegenseite sorgte ein Freistoß der Hausherren in der 38. Minute für einen Lattentreffer ein kurzer Schockmoment für Anadoluspor. Mit dem 0:0 ging es in die Kabinen.

Nach der Pause brachte das Trainerteam Enes Sezer, der sofort für Druck in der gegnerischen Abwehr sorgte. Ihringshausen stemmte sich gegen die Angriffe und bekam in der 75. Minute sogar einen Elfmeter zugesprochen. Doch Mehmet Üstün bewies einmal mehr seine Klasse: Der Keeper, der schon im Pokal glänzte, parierte auch diesen Strafstoß ein emotionaler Wendepunkt im Spiel.

Anadolu witterte seine Chance. Yunus Ulas erkämpfte im Mittelfeld den Ball, schaltete blitzschnell um und spielte auf Yunus Fahsi. Mit einem feinen Pass hinter die Abwehrkette setzte er Torjäger Enes Sezer in Szene, der eiskalt vollstreckte 0:1 für Anadoluspor in der 78. Minute!

Ihringshausen war geschockt, während Anadolu den Vorsprung clever über die Zeit brachte. Mit einer starken Teamleistung, einem überragenden Torwart und dem richtigen Händchen des Trainerteams holte Anadoluspor die nächsten drei wichtigen Punkte in der KOL.