Anadolu Türkspor zeigt positive Reaktion und thront wieder an der Spit

Eher nicht planmäßig rangiert Vorjahres-Absteiger VfL Willich dahinter auf Platz drei. Dem neuen Trainer Stefan Poetters ist es bestens gelungen, aus vielen neuen Spielern, die vorher kaum jemand kannte, schnell eine schlagkräftige Elf zu formen. Nach durchwachsenem Start, der Erinnerungen an die vergangene Saison weckte, ist zudem der Hülser SV, ein Mitfavorit, in der Spur. Dies gilt auch für den VfB Uerdingen, der zwar zuletzt in Schiefbahn unplanmäßig die Punkte abgab, sich eine Liga tiefer aber weiter auf seine „Immer-Uerdinger“ Kevin Lehmann, Jonas Kremer, Irfan Yildiz, Lars Lindmüller, Alexander Haybach, Leon Lindmüller oder Oldtimer Dogukan Bayrak, mittlerweile 43 Jahre alt, verlassen kann. Außerdem trifft Neuzugang Burhan Sahin, der bei 16 Treffern steht und auch schon 36 Jahre alt ist, wie zu besten Landesliga-Zeiten in St. Tönis. Vom Altersdurchschnitt liegt der VfB ganz oben. Aber bei Trainer Stefan G. Rex zählt nicht das Alter, sondern die Leistung.

Völlig mit sich im Reinen ist der SC Viktoria Anrath. Eine Spielzeit ohne Sorgen abzuliefern war das Ziel – und das ist bisher gelungen. Auch ohne den sich mehr und mehr auf andere Aufgaben konzentrierenden Sven Schmitz ist es Trainer Daniel Steinmetz gelungen, eine schlagkräftige Truppe zu formen. Mit völlig neuformierten Mannschaften griffen der FC Hellas Krefeld und der SC Schiefbahn ins Geschehen ein. Von den nackten Namen her durfte diesbezüglich vom SCS schon etwas mehr erwartet werden, als aktuell Platz Zwölf. Aber das jüngste Spiel gegen den VfB Uerdingen macht Hoffnung auf Besserung. Bei Hellas fällt auf, dass es bereits viermal Gelb-Rot und dreimal Rot gab. Im Eishockey würde man sagen: „Auf der Strafbank kann man keine Spiele gewinnen.

Im Soll liegt die Zweitvertretung des TSV Bockum, was von der des VfR Fischeln und Aufsteiger TuS Gellep auf den Abstiegsplätzen zwei und drei nicht behauptet werden kann. Bei den Gellepern könnte es sein, wenn es am Ende direkt wieder runter geht, dass ihnen der Stempel der Fahrstuhlmannschaft aufgedrückt wird. Denn in der Saison 2022/2023 ging es auch aus der B-Liga hoch, danach sofort wieder runter und im Sommer wieder hoch. Da muss der neue Trainer Pascal Lucas noch viel Feinjustierung leisten, um das Unheil abzuwenden. Sein Vorgänger Halil Özbulat hat nach dem Aufstieg die Kaiserswerther Straße in Richtung FC Traar verlassen.