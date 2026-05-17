Anadolu Türkspor wird Meister, VfB siegt wild, wieder ein 5:5!

Anadolu Türkspor ist Meister! – Foto: Michael Locke

Der 32. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld bot mehrere spektakuläre Spielverläufe: Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld drehte gegen SSV Strümp einen 0:2-Rückstand und baute den Vorsprung auf VfB Uerdingen trotz dessen 4:3-Sieg gegen TSV Krefeld-Bockum II auf acht Punkte aus. Dahinter ließ DJK VfL Willich beim 2:2 in Brüggen Punkte liegen, Hülser SV verspielte gegen SC Waldniel eine 3:0-Führung, und FC Hellas Krefeld sowie SC Schiefbahn trennten sich nach zehn Toren 5:5. Im Tabellenkeller sammelte VfR Krefeld-Fischeln II mit dem 2:1 in Kaldenkirchen wichtige Punkte und zog an TuS Gellep vorbei, während SC Rhenania Hinsbeck durch den 4:1-Sieg gegen SC Niederkrüchten den Anschluss hält.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Für Anadolu Türkspor Krefeld wurde es gegen SSV Strümp deutlich komplizierter, als es die Tabellenlage vermuten ließ. Strümp führte bereits 2:0, wobei Lucas Parvisi in der 42. Minute als Torschütze zum zweiten Treffer übermittelt ist. Nach der Pause drehte Rinor Zeqiri die Partie nahezu im Alleingang: Erst verkürzte er (49.), dann glich er aus (55.), ehe er per Foulelfmeter das 3:2 erzielte (58.). Nick Falcone baute den Vorsprung auf 4:2 aus (79.), bevor Strümp per Handelfmeter noch einmal herankam (85.). Anadolu rettete den Sieg ins Ziel und steht nun bei 73 Punkten. Der Vorsprung auf Uerdingen beträgt acht Zähler, Strümp bleibt mit 40 Punkten Elfter.

TuRa Brüggen II holte gegen die DJK VfL Willich ein 2:2 und verhinderte damit, dass der Tabellendritte den Abstand nach oben verkürzt. Marvin Gierling brachte Brüggen per Handelfmeter früh in Führung (10.), Felix von der Bank erhöhte nach gut einer halben Stunde auf 2:0 (34.). Willich reagierte noch vor der Pause: Der Anschluss fiel in der 40. Minute, vier Minuten später stand es bereits 2:2. In der Tabelle bleibt Willich mit 59 Punkten Dritter, verliert aber zwei Zähler im Rennen um Rang zwei. Brüggen verbessert sich auf 41 Punkte und bleibt im Tabellenmittelfeld.

Der VfB Uerdingen musste gegen TSV Krefeld-Bockum II einen erheblichen Aufwand betreiben, um den Anschluss an Spitzenreiter Anadolu nicht noch weiter zu verlieren. Bockum führte nach Treffern in der 9. und 21. Minute bereits 2:0, ehe Uerdingen nach der Pause zurückkam. Das 1:2 fiel in der 51. Minute, der Ausgleich folgte in der 64. Minute. Bockum legte noch einmal vor (68.), doch Uerdingen antwortete erneut: In der 72. Minute fiel das 3:3, zehn Minuten später der Siegtreffer zum 4:3. Da die Torschützen in den Daten nicht benannt sind, bleibt der Spielverlauf ohne personelle Zuordnung. Uerdingen bleibt Zweiter und hat jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Willich - das direkte Duell steht als Nächstes an.

Der Hülser SV verspielte gegen SC Waldniel eine 3:0-Führung und musste sich mit einem 3:3 begnügen. Mike Königshausen brachte Hüls früh auf Kurs (7.) und legte nach 20 Minuten nach. Als Leon Stirken per Foulelfmeter auf 3:0 erhöhte (50.), sprach der Spielstand klar für die Gastgeber. Waldniel kam in der Schlussphase jedoch zurück. Timo Götz verkürzte zunächst auf 1:3 (74.) und traf wenig später erneut (81.). In der 90. Minute erzielte Paul Thiemann den Ausgleich. Hüls bleibt mit 55 Punkten Vierter, verpasst aber die Chance, sich von Anrath abzusetzen. Waldniel behauptet Rang sechs und liegt nun drei Punkte vor Kaldenkirchen.

Zehn Tore, mehrere Wendungen und späte Dramatik: FC Hellas Krefeld und SC Schiefbahn lieferten beim 5:5 eines der auffälligsten Spiele des Spieltags. Schiefbahn startete mit hohem Tempo und führte durch Dennis Mertens (3.), Jens Seyferth (21.) und Jannik Stelzer (27.) bereits 3:0. Hellas kam noch vor der Pause zurück: Alhassan Alabboud traf doppelt (31., 39.), Lukas Alexander Vogel glich aus (42.). Nach der Pause ging Schiefbahn durch Seyferth erneut in Führung (53.), Romano Sven Herrmann antwortete (57.). Stelzer brachte die Gäste wieder nach vorn (62.), ehe Bonko Smoljanovic in der Nachspielzeit das 5:5 erzielte (90.+2). Schiefbahn bleibt Achter, Hellas Zwölfter.

Der VfR Krefeld-Fischeln II holte beim TSV Kaldenkirchen einen wichtigen Auswärtssieg im Tabellenkeller und zog mit 18 Punkten an TuS Gellep vorbei auf Rang 15. Amir Alili brachte Fischeln in Führung (33.), ein weiterer Treffer zum 0:2 fiel in der 75. Minute, ist aber nicht namentlich übermittelt. Kaldenkirchen kam noch auf 1:2 heran, auch dieser Torschütze liegt in den Daten nicht vor. Für die Gastgeber ist die Niederlage ein Rückschlag im oberen Mittelfeld, denn Kaldenkirchen bleibt mit 47 Punkten auf Rang sieben und verliert weiter Boden auf die Teams davor. Fischeln dagegen verkürzt den Abstand zu Meerbusch und Niederkrüchten zumindest leicht.

Der TSV Meerbusch III holte gegen SC Viktoria 07 Anrath einen späten Punkt und bleibt mit 32 Zählern auf Rang 14. Anrath ging durch Colin De Blaer in Führung (25.), doch Maximilian Lukas Lauer brachte Meerbusch noch vor der Pause zurück (41.). Nach dem Seitenwechsel legte Tobias Deutsch für die Gäste erneut vor (56.), wodurch Viktoria auf Kurs zu einem Auswärtssieg war. Meerbusch blieb jedoch im Spiel und kam kurz vor Schluss durch Matheos Mavroudis zum 2:2 (89.). Für Anrath bedeutet das Remis, dass der Abstand auf den punktgleichen Hülser SV bei Rang vier und fünf bestehen bleibt. Meerbusch sammelt im unteren Tabellendrittel einen weiteren Zähler, bleibt aber hinter SC Niederkrüchten.

SC Rhenania Hinsbeck nutzte das Heimspiel gegen SC Niederkrüchten, um im Tabellenkeller den Anschluss zu halten. Oliver Nickus brachte Hinsbeck in Führung, ehe Niederkrüchten zum 1:1 kam - der Torschütze ist nicht übermittelt. Kurz vor der Pause traf Marius Wenzel per Handelfmeter zum 2:1 (45.), nach einer Stunde erhöhte Philipp Bongartz auf 3:1 (60.). Marco Heryschek setzte per Foulelfmeter den Schlusspunkt (90.). Hinsbeck bleibt zwar Vorletzter, rückt mit 17 Punkten aber näher an Gellep und Fischeln heran. Niederkrüchten verpasst dagegen die Chance, sich deutlicher vom unteren Bereich abzusetzen, und bleibt mit 34 Punkten Dreizehnter.

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - Anadolu Türkspor Krefeld

So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Meerbusch III

So., 31.05.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Hülser SV

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - TuRa Brüggen II

So., 31.05.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfB Uerdingen

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Rhenania Hinsbeck

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Waldniel - FC Hellas Krefeld



34. Spieltag

So., 07.06.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Schiefbahn

So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II

So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Waldniel

So., 07.06.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath

So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 07.06.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Gellep

So., 07.06.26 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich

So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Strümp - SC Niederkrüchten

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