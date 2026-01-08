Anadolu Türkspor Krefeld marschiert unbeirrt

Mit einem großen Knall begann die Saison 2025/2026 in der Kreisliga A. Das Feld war im wahrsten Sinne des Wortes überall bestellt, als die VSF Amern ihre Zweitvertretung zurückzogen. Kopfschütteln war da nicht nur im Schwalmtal und Grenzland angesagt, sondern am gesamten linken Niederrhein und darüber hinaus.

Erst in der letzten Partie der alten Spielzeit hatte nämlich das Team um den 35-jährigen Routinier Dennis Brachten mit einem 5:0-Geschmäcklesieg gegen Aufsteiger SC Union Nettetal II den Klassenerhalt geschafft, womit kaum noch zu rechnen war. Sehr zum Leidwesen von TIV Nettetal, die trotz eines respektablen Endspurts dadurch abstiegen. Einigen potenziellen Abstiegsaspiranten dieser Saison kam der Amerner Rückzug unterdessen aber auch nicht ungelegen, denn damit stand der erste Absteiger von mindestens drei bereits fest.

Herbstmeister in dieser Spielzeit wurde zur allgemeinen Überraschung derweil Anadolu Türkspor Krefeld. Auch ohne Goalgetter Samed Yesil – der bei seinem neuen Klub Türkgücü Ratingen mit „nur“ 18 Toren in 17 Spielen bisher aber auch nicht glücklich wurde – und mit einer völlig neu zusammengestellten Truppe, hat der Neuling alle eines Besseren belehrt. Nur am zweiten sowie zwölften Spieltag führte die Elf von Trainer Ugur Karpuz, der Anadolu-Ikone Bülent Gürkaya abgelöst hat, die Tabelle nicht an.

Glänzend war vor allen Dingen der Start mit sieben Siegen hintereinander. Dies machte der Elf um die Neuzugänge Mike und Nick Falcone viel Mut und gab Selbstvertrauen, zumal sie sich auf die Treffsicherheit von Kemal Burak Karpuz (13 Treffer) verlassen konnten. Er laboriert aktuell aber an einem Muskelfaserriss. Die Falcone-Brüder waren aus Tönisberg und Hüls zu Anadolu gekommen.

Einziger richtiger negativer Ausreißer war das 0:7 beim Zweiten TSV Kaldenkirchen. Die Anadolu-Zwischenbilanz ist umso erstaunlicher, da sie früh ihre eigentliche sportliche Heimat Randstraße, wo es, wenn es Herbst wird, an allen Ecken und Enden fehlt, mit dem Löschenhofweg tauschen mussten. Echte Heimspiele sehen anders aus. Personell sieht es für die Rückrunde wie folgt aus: Während es Lucas Parvisi nach Strümp zieht, kommen von dort Fatih Mehmet Cinar, Hamza Incirci und Coray Washington. Und auch Routinier Samet Cebe kehrt mit 39 Lenzen vom ESV Hohenbudberg zu seinem früheren Club zurück. Da noch das ein oder andere Gespräch läuft, dürfte ein personell zu dünn besetzter Kader künftig kein Thema mehr sein.

Hinter Kaldenkirchen hat sich punktgleich der VfB Uerdingen breitgemacht. Der mit über einem halben Dutzend Routiniers bestückte Vorjahresabsteiger klopft direkt wieder in Sachen Wiederaufstieg an. Damit war nun wirklich nicht zu rechnen, spricht aber für die gute Arbeit von Trainer Stefan G. Rex. Zudem ist Burhan Sahin, der schon 22 Mal traf, am Rundweg noch einmal neu aufgeblüht. Mit dem SC Viktoria Anrath lauert als Vierter neben Anadolu das Überraschungsteam der Saison. Stets mehr oder weniger gegen den Abstieg spielend – ein Mittelfeldplatz war in der Vergangenheit schon außergewöhnlich positiv–, haben sich die Grünhemden, auch meist ohne den sonst immer zuverlässigen Sven Schmitz, enorm gemausert. Das ehemalige Kopfballungeheuer lässt mittlerweile den Jüngeren gerne den Vortritt.

Schiefbahn mit anfänglichen Problemen

Auch dass die Willicher nach dem Neuaufbau so weit vorne mitmischen, ist beachtlich. Dagegen hatte den Hülser SV nach der starken Rückrunde in der vergangenen Spielzeit schon der ein oder andere auf der Rechnung. Was auf Anrath und Hüls zutrifft, gilt auch für den SSV Strümp und den SC Waldniel. Bei Letzterem hat ja bekanntlich Klaus Ernst das Zepter übernommen – und von dem weiß jeder, dass er Mannschaften führen kann.

Der SC Schiefbahn, mit einer ähnlich erfahrenen Truppe wie der VfB Uerdingen unterwegs, kam nur schwer in Schwung. Aber die Elf um die früheren Töniser Oberligaspieler Brian Drubel und Kai König machte Platz um Platz gut und überwintert auf Rang neun. Eher umgekehrt war es beim FC Hellas Krefeld. Anfänglich lief es wie geölt, später nicht mehr und Trainer Yama Formuly musste schnell das Feld räumen. Nach der jüngsten Hallenstadtmeisterschaft hat nun Altmeister Karl-Heinz „Kalli“ Himmelmann übernommen. Für den trifft fraglos Ähnliches zu, wie für den Waldnieler Ernst. Neuling Brüggen II und der SC Niederkrüchten haben die Erwartungen erfüllt, was ohne Abstriche auch für die Zweite des TSV Bockum sowie die Dritte des TSV Meerbusch gilt. Hier wurde überall mit sehr begrenzten Möglichkeiten etwas auf die Beine gestellt, das nur die wenigsten auf dem Plan hatten.

Die Zweitvertretung des VfR Fischeln, schon im Sommer nicht hoch gehandelt, hat es ebenfalls mit einem Trainerwechsel versucht (Thomas Eigerdt für Leon Pietta). Ferner wollen rund um die Kölner Straße die Stimmen nicht leiser werden, dass der ein oder andere Leistungsträger sich mit Wechselabsichten beschäftigt. Rhenania Hinsbeck, wo vor gut sechs Monaten der Ex-Hellas Coach Sebastian Steinhauer neu einstieg, agierte enttäuschend bis mangelhaft. Über dem Sportplatz Höhenweg, früher oft eine uneinnehmbare Festung, haben sich schon dunkle Wolken zusammengebraut.

Und der TuS Gellep? Der scheint auf dem besten Weg, sich für den Titel einer Fahrstuhlmannschaft zu empfehlen. Aufstieg, direkter Abstieg, wieder Aufstieg – das ist die Bilanz der Vergangenheit. Aktuell spricht bei sieben Zählern auf der Habenseite und schon 58 Gegentreffern wieder alles für den Weg in die B-Liga. Der im Sommer gekommene Spielertrainer Pascal Lucas, dessen Verpflichtung ohnehin kaum einer verstand, ist längst wieder Geschichte und bis zum Saisonende wird Kevin Moors, ein ehemaliger Spieler, sein Glück versuchen.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: