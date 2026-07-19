Anadolu Türkspor Krefeld gewinnt Test bei Türkiyemspor MG klar

Anadolu Türkspor Krefeld hat den Test bei Türkiyemspor Mönchengladbach mit 5:1 gewonnen. – Foto: Sascha Köppen

Es war ein Testspiel zweier Mannschaften, bei denen sich zur neuen Saison in Bezug auf Kader und Liga eine ganze Menge verändert hat. Türkiyemspor Mönchengladbach ist aus der Bezirksliga abgestiegen und tritt in der Kreisliga A in der neuen Spielzeit mit einem praktisch komplett neuen Kader an, während Anadolu Türkspor Krefeld aus der Kreisliga A in die Bezirksliga aufgestiegen ist und den Kader für die neue Aufgabe so verstärkt hat, dass nicht wenige erwarten, die Krefelder könnten auch in der neuen Saison wieder eine sehr gute Rolle spielen. Das Testspielergebnis unterstützt diese These: Denn Anadolu Türkspor Krefeld siegte am Sonntag im Test an der Schlachthofstraße in Mönchengladbach mit 5:1.

40 Minuten lang war die Partie dabei zunächst einmal ausgeglichen, teilweise sogar mit leichten optischen Vorteilen für die Gastgeber, die durchaus die besseren Chancen hatten. Dann jedoch schlugen die Gäste vor der Pause noch zweimal zu. Nach einem blitzsauberen Angriff, den ein Testspieler der Krefelder erfolgreich abschloss, köpfte Mehmet Can Cetin den Ball mit dem Pausenpfiff zum 2:0 für ATS in die Maschen. Das entsprach dem guten Auftritt der Gastgeber zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich.

ATS stellt nach der Pause auf 3:0

Als kurz nach dem Wiederbeginn Amir Hossein Ahmadi dann mit einem ganz starken Schuss vom Strafraumeck das 3:0 für die Krefelder nachlegte, war die Partie dann praktisch entschieden. Nach einer Stunde verwandelte dann allerdings Aram Abdelkarim einen berechtigten Foulelfmeter zum 1:3, die Gastgeber waren danach durchaus wieder am Drücker, doch Mike Falcone beendete dann die Hoffnungen von Türkiyemspor mit dem 4:1 eine Viertelstunde vor dem Ende, zum Endstand legte dann Corey Washington das 5:1 nach.