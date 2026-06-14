Anadolu Türkspor Krefeld: Außenseiter stürmen in die Bezirksliga Anadolu Türkspor Krefeld hat die Meisterschaft der Krefelder Kresliga A perfekt gemacht, VfB Uerdingen folgt als Vize. Beide galten vor der Saison als Außenseiter. Wie sie den Durchmarsch schafften – und wer absteigen muss. von RP / Werner Fuck · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Anadolu Türkspor Krefeld ist als Meister in die Bezirksliga aufgestiegen. – Foto: Marius Rademacher

Vor knapp einem Jahr, als in der Kreisliga A Kempen-Krefeld die Saison angepfiffen wurde und die Zweitvertretung von Amern mit ihrem plötzlichen Rückzug für Schlagzeilen sorgte, hatte in Sachen Aufstieg niemand den Neuling Anadolu Türkspor Krefeld oder den gerade in der Abstiegsrelegation gegen Ratingen 04/19 II sang- und klanglos gescheiterten VfB Uerdingen auf der Rechnung. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Anadolu hat nach dem Durchmarsch durch die B-Klasse und dem Weggang von Goalgetter Samed Yesil nach Türkgücü Ratingen die nächste Meisterschaft perfekt gemacht und der VfB, das Team des ewigen Trainers und Managers Stefan G. Rex mit seinen vielen alten Haudegen, ist als Vize und zweiter Aufsteiger spätestens nach dem Remis in Willich am vorletzten Spieltag sicher über den Zielstrich gegangen (1:1).

Yesil ist ja bekanntlich in der Winterpause zu Anadolu Türkspor zurückgekehrt und hat sich mit 28 Treffern in nur 14 Spielen noch auf Platz zwei der Torjägerliste gesetzt. Angeführt wird diese mit 38 Treffern von Burhan Sahin vom VfB Uerdingen. Der 37-Jährige, der auch in seinem Heimatland Türkei spielte und schon für viele andere Klubs ein treffsicherer Vollstrecker war (unter anderem beim SC St. Tönis), erlebte am Rundweg, vom BV Union Krefeld kommend, seinen dritten Frühling. Rex gehörte vor vielen Jahren zum Förderer des jungen Sahin. Gefolgt vom Anrather Marvin Müller mit 25 – er war nach einem Platzverweis lange gesperrt. Rang vier mit 24 Toren stehen für den Schiefbahner Jens Seyferth zu Buche. Dann folgt Jendrik Norbert Schwanitz. Der Kaldenkirchener traf 21 Mal in 17 Begegnungen. Mit Platz drei, vor dem Hülser SV, ist ein Team eingelaufen, mit dem schon gerechnet wurde. Allerdings ist für die Willicher wegen ihres Komplett-Neuaufbaus diese Platzierung erheblich höher einzuschätzen. Am letzten Spieltag trafen beide übrigens noch aufeinander und teilten sich die Punkte, was der VfL-Elf von Trainer Stefan Poetters langte, um die Nase vorne zu behalten.

Der SC Viktoria Anrath, für den das Freundschaftsspiel-Highlight gegen Bundesligist VfL Borussia Mönchengladbach alle Erwartungen übertraf, liegt als Fünfter völlig im Soll. Alles im Reinen ist beim SC Waldniel auf Platz sechs, was mit Abstrichen auch für den SC Schiefbahn, der schwer in die Spielzeit fand, von Woche zu Woche aber stabiler agierte, gilt. Vor allem die Abteilung Attacke performte gut. Neuer Anlauf in Kaldenkirchen Eher erneut enttäuschend das Abschneiden des TSV Kaldenkirchen. Seit Jahren klappt es bei den Grenzlern mit dem Höhergehen nicht. Fraglos hat auch das frühe Veröffentlichen des Weggangs im Sommer von Trainer Fabian Wiegers-Lange zum VfR Fischeln – plus Bruder Philipp Stephan und Lars Heines – die heile Welt an der holländischen Grenze durcheinandergebracht. Mit dem viele Jahre beim SC Union Nettetal erfolgreich arbeitenden Coach Andreas Schwan soll nun ein neuer Anlauf genommen werden.