Anadolu Türkspor ist schon sicher Bezirksligist – und will den Titel Die Mannschaft von Ugur Karpuz hat als Aufsteiger eine überragende Saison in der Kreisliga A gespielt – und sich vier Spieltage vor Schluss schon den nächsten Aufstieg gesichert. Und das trotz einiger Hürden im Saisonverlauf. Zufrieden ist der Coach derweil noch nicht. von RP / Werner Fuck · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Anadolu Türkspor Krefeld spielt ab der kommenden Saison in der Bezirksliga – Foto: Michael Locke

Mit einem 10:1-Schützenfest bei der Drittvertretung des TSV Meerbusch hat der A-Ligist Anadolu Türkspor Krefeld am vergangenen Sonntag den Aufstieg, den zweiten in Folge, theoretisch perfekt gemacht. Zwar könnte in den restlichen Spielen der aktuelle Tabellendritte VfL Willich, der ebenso eine erstaunliche Spielzeit hingelegt hat, mit den Krefeldern noch gleichziehen. Doch dafür müsste Anadolu alle ausstehenden Partien verlieren, Willich alle gewinnen – und selbst dann würde das Team von Trainer Ugur Karpuz in der nächsten Spielzeit in der Bezirksliga an den Start gehen, weil es den direkten Vergleich mit den Willichern zweimal für sich entschieden hat und bekanntlich die ersten beiden A-Ligisten aufsteigen dürfen.

Aber das Ziel von Anadolu Türkspor ist nicht nur der Aufstieg, sondern die Meisterschaft. Und da sieht es bei fünf Zählern Vorsprung auf den VfB Uerdingen, für den das Gleiche gilt wie für Willich – nämlich eine unerwartet gute Saison abgeliefert zu haben– sehr positiv aus. „Erst wenn die Meisterschaft geschafft ist, lasse ich die Zügel etwas schleifen und dann wird auch gefeiert“, stellt 43-jährige Karpuz in diesem Zusammenhang klar. Erfolg trotz Ausweichquartiers und neuem Kader Von 28 bisher absolvierten Begegnungen hat die Elf um Torjäger Samed Yesil, der im Sommer bekanntlich erneut eine Veränderung sucht und sich dem künftigen Ligakonkurrenten CSV Marathon Krefeld anschließt, satte 21 gewonnen. Viermal spielte man Remis: gegen Hinsbeck, Strümp, Anrath und Hüls. Niederlagen gab es in Kaldenkirchen, die mit 0:7 heftig ausfiel, gegen den VfB Uerdingen und fast sensationell beim VfR Fischeln II.

Die Bilanz der Elf um Spielführer und Abwehrchef Mike Falcone verdient zusätzlichen Respekt, weil es im Prinzip ab September des Vorjahres keine echten Heimspiele an der Randstraße mehr gab. Der Rasenplatz ist mehr nicht bespielbar, weshalb nach Uerdingen an den Löschenhofweg ausgewichen werden musste. Und dies wird in der nächsten Spielzeit kaum anders sein. Dem Erfolg stand dies in diesem Jahr allerdings nicht im Weg. Ebensowenig wie die Tatsache, dass Anadolu mit einem fast komplett neuen Kader in die A-Liga-Saison gegangen war. Mit Keeper Kenan Cantürk, Eren Muhammed Helvaci, Mert Emin Dogan und Dogukan Akgün blieben von der vergangenen Saison nur noch vier Spieler über. Um so erstaunlicher, wie schnell Karpuz eine schlagkräftige Einheit geformt hat. Zahlreiche Neuzugänge stehen bereits in den Startlöchern, wobei darüber aber erst etwas vermeldet werden soll, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Klarer Favorit auf Platz zwei ist unterdessen der VfB Uerdingen. Er muss am Sonntag zwar zum unbequemen SC Waldniel, erwartet zu Hause aber noch den TSV Bockum II und TuS Gellep. Dazwischen geht es zwar noch nach Willich, doch die haben, bei vier Zählern Rückstand, bereits ein Spiel mehr ausgetragen.