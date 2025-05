Anadolu Türkspor feiert Aufstieg mit Legenden-Spiel

Ein großes Hallo, Umarmen, Schulterklopfen oder Händeschütteln wird es am Sonntag auf dem Sportplatz an der Randstraße geben, wenn die zweite Mannschaft des B-Ligisten Anadolu Türkspor Krefeld den am vergangenen Sonntag in unnachahmlicher Manier – 26 Spiele, 26 Siege – perfekt gemachten Aufstieg in die Kreisliga A feiert. Um 15 Uhr geht es dann, ehe die Party so richtig auf Touren kommt, mit dem Spiel gegen den hartnäckigsten Verfolger Spielsport Krefeld los.